NBB: São Paulo oficializa fim do time de basquete

A notícia especulada em dezembro de 2024 se confirmou nesta segunda-feira (19). O São Paulo anunciou o fim do seu time de basquete de forma oficial, após a eliminação nas quartas de final do NBB. O clube divulgou nota oficial para informar o encerramento. Nela, projetou um possível retorno apenas com “obtenção de recursos novos para a manutenção”.

O principal motivo para a extinção do time de basquete do São Paulo, que disputou as últimas sete edições do NBB, foi uma limitação orçamentária. Assim, o clube “economizou” mais de R$5 milhões.

O tricolor estava sob a direção de Carlos Belmonte e com a colaboração de João Fernando Rossi, diretor de marketing e de longa data ambientado no basquete. Além disso, o projeto teve liderança de de Cláudio Mortari. como treinador, e seu filho Bruno Mortari como sucessor. No entanto, em 2024/25, o veterano Guerrinha assumiu o comando, mas não terminou a temporada após resultados ruins, dando lugar para o novato Fabrício Fernandes.

Agora, com o fim do basquete do São Paulo, o NBB perde um time vitorioso e competitivo. Desde que o projeto foi retomado, em novembro de 2018, o Tricolor do Morumbi se estabeleceu como uma das melhores equipes do país. Logo no ano seguinte, por exemplo, a equipe terminou com o vice-campeonato da Liga Ouro e retornou ao Novo Basquete Brasil.

Ainda em 2019, após 29 anos fora, o time voltou à disputa do Campeonato Paulista. Na época, caiu na semifinal para o Sesi Franca Basquete, que terminou como campeão. Enquanto isso, na estreia do NBB 2019/20, a equipe paulista terminou na terceira posição da edição encerrada pela pandemia.

A boa campanha colocou o time na disputa da Champions League das Americas 2020/21. No torneio, o resultado foi excelente. Afinal, o Tricolor terminou com a quarta colocação. Da mesma forma, chegou à final da Copa Super 8, onde foi derrota pelo Flamengo.

Na mesma temporada, o elenco com Lucas Mariano, Georginho de Paula e Shamell chegou à decisão do NBB. No entanto, mais uma vez, o time perdeu para o rival carioca, em uma melhor de cinco jogos.

O ano, ainda assim, provou ao São Paulo que era possível ser competitivo. No segundo semestre de 2021, desse modo, o time conquistou o Paulista, ao derrota o Franca. Em 2021/22, por sua vez, aconteceu a conquista da Champions League, com uma campanha impecável, ao vencer as nove partidas.

O Tricolor ainda adicionou à sala de troféus mais um vice, o do NBB 2022/23. Em uma série histórica, a equipe da capital paulista perdeu para o estrelado Sesi Franca.

Na atual temporada, amargou a 13ª posição com 13 vitórias e 21 derrotas. Nos playoffs, eliminou o Brasília, que tinha feito ótima campanha. Mas, nas quartas de final não foi páreo para o Bauru e foi varrido por 3 a 0. Então, quase uma semana após a queda, anunciou o fim das atividades.

Confira, na íntegra, a nota oficial do São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube comunica o encerramento das atividades da equipe basquetebol masculino profissional. O projeto, que contou com grandes nomes do esporte no País e foi inicialmente idealizado e executado pelo diretor Carlos Belmonte, foi um sucesso da modalidade em âmbito nacional e internacional, com a coroação com títulos e inúmeros grandes jogos e disputas de finais das principais competições da modalidade.

O São Paulo agradece a dedicação de todos atletas, profissionais e dirigentes que contribuíram durante estes anos em que as cores do Tricolor foram defendidas com honra, garra e empenho dentro das quadras. O Clube também agradece o apoio incondicional de torcedores e sócios ao time ao longo de todo o projeto.

Futuros projetos à parte do futebol, modalidade que é motivo da existência do São Paulo Futebol Clube, só serão iniciados a partir da prévia obtenção de recursos novos para a manutenção”.

