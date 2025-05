Shai Gilgeous-Alexander bate Nikola Jokic e é o MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander é o MVP da temporada 2024/25 da NBA. O astro canadense superou o sérvio Nikola Jokic e venceu o prêmio pela primeira vez. De acordo com Shams Charania, da ESPN, ele bateu seus oponentes no principal prêmio da liga O anúncio oficial vai acontecer na noite desta quarta-feira (21) para confirmar o favoritismo do armador, que liderou o Oklahoma City Thunder a melhor campanha da fase regular.

Após ser o segundo na disputa no ano passado, Gilgeous-Alexander bateu Nikola Jokic, do Denver Nuggets e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. A pontuação geral só será revelada às 20h (horário de Brasília).

O armador do Thunder, assim, é o 36º jogador diferente na história a vencer o MVP da NBA. Além disso, é apenas o oitavo não nascido nos EUA a receber a principal honraria individual da liga. Vale lembrar, aliás, que é o sétimo ano seguido que um estrangeiro leva o prêmio. Desse modo, consolidando ainda mais o protagonismo de não americanos no basquete.

O MVP a Shai Gilgeous-Alexander coroa uma grande temporada do astro na NBA. O craque, afinal, liderou a liga em pontos, com 32.7 por jogo. Além disso, conseguiu 6.4 assistências e cinco rebotes por partida. O canadense se colocou como um dos melhores defensores do ano. Ele teve médias de 1.7 roubo e um toco.

Como resultado, o MVP de 2025 levou o Oklahoma City Thunder ao primeiro lugar da NBA. Com um elenco jovem, liderado pelo armador, o time teve 68 vitórias e apenas 14 derrotas. Então, teve a sexta melhor campanha na história da liga.

Os números, porém, não garantiram a Gilgeous-Alexander um claro favoritismo. Isso porque, o astro teve um adversário à altura durante toda corrida ao MVP da NBA. Em 2024/25, o três vezes vencedor do prêmio, Nikola Jokic, teve para muitos a melhor temporada de sua carreira com médias de 29.6 pontos, 12.7 rebotes e 10.2 assistências. Assim, foi apenas o terceiro na história a ter média de triplo-duplo na fase regular.

Na disputa com Gilgeous-Alexander, no entanto, Jokic ficou atrás por conta da campanha do Nuggets. O time de Denver, afinal, ficou em quarto no Oeste, com 50 vitórias e 32 derrotas.

A disputa intensa pelo MVP entre os dois ainda chegou aos playoffs da NBA. Nas semifinais do Oeste, Nuggets e Thunder se enfrentaram em uma série de sete jogos. No fim, o armador de Oklahoma City levou a melhor sobre o sérvio. Embora a campanha na pós-temporada não conte para o prêmio individual, representou mais uma vitória de Gilgeous-Alexander diante de Jokic.

