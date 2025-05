Derrick White entra na mira do Warriors em troca

De acordo com Logan Murdock, do The Ringer, Derrick White, pode ser alvo do Golden State Warriors em troca. O armador do Boston Celtics vem de boas temporadas. Em 2024/25, ele teve médias de 16.4 pontos, 4.8 rebotes e 4.5 assistências, com 38.4% de aproveitamento de três pontos. Além disso, esteve nos times ideias de defesa nos últimos dois anos.

“White é alguém que o Warriors está de olho”, disse o jornalista “Isso porque a impressão ao redor da liga é que o Celtics irá deixar vários jogadores disponíveis. E ele é um cara que você deve olhar. Bom defensor, bom armador, um cara inteligente”.

A questão dos jogadores disponíveis no Celtics é algo que vem sendo pauta após a eliminação da equipe e da lesão de Jayson Tatum. Afinal, com novos donos chegando, espera-se que eles não queiram arcar com as multas salariais que devem superar os US$500 milhões.

Publicidade

Caso não troque ninguém, a franquia irá pagar muitas multas por exceder os tetos salariais da liga, se tornando o plantel mais caro da história. Além disso, sem seu principal jogador, lesionado, será difícil competir sério pelo título.

Leia mais!

A expectativa é de que Jrue Holiday ou Kristaps Porzingis, sejam os primeiros a serem negociados. Mas White, como reportado por Murdock, também pode estar indo embora. Isso porque o jogador é um dos mais desejados da liga se estiver disponível para troca.

Publicidade

White tem um contrato de US$125 milhões por quatro anos. No entanto, mesmo com as altas cifras, analistas indicam que é um bom contrato. Afinal, visto que o jogador oferece defesa, armação de jogadas e arremesso de longe, os valores se tornam aceitáveis.

Pelo lado do Warriors, então, uma troca por Derrick White é vista com bons olhos. Além de poder atuar ao lado de Stephen Curry, pode suprir a ausência do astro na posição.

Por fim, o Celtics deve ser um dos times que mais vai movimentar a offseason nos próximos meses.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA