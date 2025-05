Rudy Gobert: “Timberwolves não foi maduro nos playoffs passados”

Rudy Gobert já estava no Minnesota Timberwolves nos playoffs passados, quando o time surpreendeu e chegou às finais de conferência. E, neste ano, repetiu a façanha com uma classificação inesperada para a decisão do Oeste. São duas temporadas que, a princípio, renderam os mesmos resultados com um elenco parecido. Mas o pivô garante que a equipe evoluiu muito entre essas campanhas.

“Depois da vitória no sétimo jogo contra o Denver Nuggets, sinto que o mundo inteiro passou a nos elogiar. Então, de um dia para outro, nós fomos de azarões a favoritos. E creio que não fomos maduros o bastante para administrar a mudança. Percebemos isso após a eliminação para o Dallas Mavericks. Mas, neste ano, nós já somos maduros o suficiente para lidar com tudo”, avaliou o jogador francês.

O relato de Gobert, de fato, traça um cenário realista do que foram os últimos playoffs. O time entrou em êxtase depois de eliminar o então campeão Nuggets com uma virada histórica no sétimo jogo em Denver. Com isso, chegou às finais de conferência contra o Mavs com a vantagem de mando de quadra. Despontava como favorito, mas, de forma surpreendente, caiu em (rápidos) cinco jogos.

“De certa forma, os playoffs passados foram uma lição. Sinto que estamos mais prontos porque entendemos o estágio em que estamos. E, acima de tudo, compreendemos que isso é sobre nós. É sobre a nossa preparação e mentalidade, não quem vamos encarar. Quando o nosso trabalho, atenção aos detalhes e senso de urgência estão alinhados, a gente pode vencer qualquer um”, cravou o veterano.

Diferenças

Mas, para Rudy Gobert, as diferenças entre os dois últimos playoffs do Timberwolves vão além. Não se trata só de uma questão de maturidade. O entusiasmo do time, antes de tudo, estava em outro nível pelas circunstâncias da classificação. Além disso, há um contraste maior em termos de ambições. Minnesota ainda pode ser uma surpresa para muita gente, mas não se vê mais como uma.

“São duas situações bem diferentes. Vencemos aquele sétimo jogo contra Denver depois de estarmos perdendo por não sei quantos pontos no intervalo, então a adrenalina era particular. Dessa vez, a gente se comprometeu a retomar de onde paramos e conquistar o título antes do início da temporada. Estamos no meio do caminho ainda e, certamente, não vai ficar mais fácil daqui em diante”, projetou o especialista defensivo.

Anthony Edwards já deixou claro que o Timberwolves não está satisfeito em repetir a façanha da última temporada. Gobert concorda e, por isso, está de olho em mais. “Eu sinto que não ganhamos nada ainda. É muito bom dar um passo à frente e retornar a essa etapa, mas foi só um passo. O estômago não está cheio, então queremos ir além”, garantiu o pivô.

Espelho

É claro que, neste ano, o panorama do Timberwolves é diferente também por causa do adversário. Afinal, o Oklahoma City Thunder fez a melhor campanha da liga e vai ter a vantagem de mando de quadra nas finais do Oeste. Minnesota não sairá da posição de “azarão” para esse confronto. Uma das lições que Gobert aprendeu, no entanto, é que um time precisa olhar mais o espelho do que para o outro lado nos playoffs.

“Tudo vai depender da forma como encaramos essa série. Não é uma questão de talento ou vontade, pois isso não é discutível. Eu sei que queremos vencer, então não se trata de desejo. É uma questão de ficar com a cabeça no lugar, ou seja, não se deixar levar pelo momento. Por isso, o fato é que estamos mais preparados e maduros para vencer agora”, reforçou o astro francês.

