Após demissão, Nuggets teria interesse em GM do Timberwolves

A demissão de Michael Malone e do GM Calvin Booth no Denver Nuggets nos últimos dias pode ter a ver com o Minnesota Timberwolves. Os novos rumores apontam que Tim Connelly, hoje no time de Minnesota, poderia voltar ao time do Colorado. Isso porque foi ele quem construiu o elenco campeão de Denver.

De acordo com Sam Amick, principal jornalista do portal The Athletic, existe mesmo o interesse. Denver estaria de olho no GM de Minnesota nesse momento.

“O que fontes ao redor da NBA dizem é que uma nova reunião com Tim Connelly é muito factível para Denver. Afinal, sua saída em 2022 foi o que levou a promoção de Calvin Booth, que era seu assistente no cargo. Ele é o homem quem selecionou Nikola Jokic na segunda rodada do Draft“, afirmou Amick.

Publicidade

De fato, Connelly ainda é parte central do que é o Denver Nuggets. O GM selecionou não só Jokic, um dos maiores acertos da história da NBA, mas ainda apostou em Jamal Murray e Michael Porter Jr. Além disso, também foi ele quem fez a troca de Aaron Gordon com o Orlando Magic. Do quinteto titular campeão em 2022/23, apenas Kentavious Caldwell-Pope não veio através de Connelly.

O executivo balançou a NBA ao protagonizar um raro movimento: um GM que trocou de time. Seu trabalho chamou a atenção de Minnesota, que aceitou pagar um salário muito maior do que ele recebia em Denver, dando “carta branca” para comandar o novo projeto da franquia.

Publicidade

Leia mais!

Foi ele quem executou as trocas por Rudy Gobert e Mike Conley, além do polêmico acordo dessa offseason que levou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks e Julius Randle para Minnesota.

Porém, mais um ano de decisões difíceis se aproxima de Minnesota. A franquia, enfim, vai trocar sua administração, enquanto tem várias decisões no âmbito financeiro. A troca de Towns já passou muito por economias nas multas salariais e agora é Julius Randle quem procura uma extensão de contrato.

Publicidade

E o mais importante: o vínculo do próprio GM com o Timberwolves acaba nesse ano, o que chamou a atenção do Nuggets após a demissão de Calvin Booth. No entanto, a ideia geral é que Minnesota quer manter Connelly no projeto de qualquer maneira, segundo Amick.

“Connelly é uma espécie de agente livre para a próxima offseason. Antes de Minnesota tomar várias de suas decisões importantes, terá que decidir se é ele quem estará no centro das tomadas de decisão. Então, o que se diz é que os proprietários Alex Rodriguez e Marc Lore estão ansiosos em mantê-lo. Um dos braços do executivo no Timberwolves, Matt Lloyd, pode ser um plano B para o Nuggets, caso o interesse em seu ex-executivo não se concretize”, explicou o jornalista.

Publicidade

Uma eventual reformulação de Denver estará em alta após o fim de 2024/25 e isso já está mexendo com a NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA