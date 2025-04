Crise no Nuggets: o que provocou a demissão de Michael Malone

A demissão de Michael Malone no Denver Nuggets ainda causa surpresas na NBA. O técnico já era considerado o maior na história da franquia, afinal, liderou o time ao primeiro título há dois anos. Ademais, o time ocupava a quarta posição do Oeste e estava perto da vaga nos playoffs.

O técnico vinha de quatro derrotas seguidas, mas nenhum rumor apontava que isso pudesse causar sua saída. Porém, a três jogos da fase regular, o Nuggets decidiu demitir Malone. Segundo Sam Amick e Tony Jones, do The Ahtletic, a decisão não foi motivada pelos tropeços recentes. Pelo contrário, a diretoria já queria a queda antes disso. Os resultados ruins, assim, foram a gota d’água.

“O GM Calvin Booth tinha chegado ao limite com Michael Malone. Após as quatro derrotas, o vestiário era um caos, com fontes do time da NBA indicando que os atletas do time estavam cansados da maneira explosiva do técnico. Entre eles, Nikola Jokic”, informou o The Athletic.

Booth, aliás, nunca teve boa relação com Malone no Nuggets. Nos últimos cinco anos, de acordo com Amick e Jones, os dois entraram em conflito pela forma como o time era montado. O técnico, assim, quase foi demitido antes da campanha do título em 2023.

A conquista, no entanto, atrasou o desejo da demissão de Malone. Porém, após as quatro derrotas recentes, Booth sentiu que era o momento certo, uma vez que não tinha sua extensão contratual garantida. Portanto, não teria nada a perder ao demitir o técnico.

O GM, porém, não contava que o dono do Nuggets fosse intervir na decisão de demissão de Michael Malone. Segundo o The Athletic, o presidente Josh Kroenke, ao tomar ciência do desejo da diretoria, decidiu desligar Booth e o treinador.

“Depois de todas as tentativas de consertar a relação Booth e Malone, até com ordem para que fizessem as pazes, o presidente do Nuggets interveio. Ele demitiu os dois. No fim das contas, a intenção foi preservar o auge de Jokic. Assim, não houve nenhum vencedor nessa guerra fria de Denver”, seguiram Amick e Jones.

Por fim, o substituto de Malone no Nuggets foi o assistente David Adelman. Ele seguirá como interino até o fim da temporada. Kroenke, por sua vez, assumiu as funções deixadas por Booth, sendo agora o gestor principal das operações de basquete em Denver.

