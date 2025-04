Anthony Edwards minimiza “colapso histórico” do Timberwolves em derrota

Anthony Edwards minimizou a derrota recente do Minnesota Timberwolves. Fora de casa, o time vencia o Milwaukee Bucks por 24 pontos, na noite de terça-feira (8). Porém, conseguiu perder a vantagem e viu o adversário vencer por 110 a 103. Após o resultado, ainda assim, o clima no vestiário do time era leve e sem cobranças.

“Estamos bem”, afirmou Edwards após a derrota. “Quero dizer, isso faz parte do jogo. Claro que não queríamos perder, mas não podemos ficar com o espírito ruim, porque sabemos que precisamos vencer o próximo jogo. Então, não dá para pensar demais nisso. Aconteceu, porém, não acho que estejamos abalados”.

A reação de Edwards e do elenco do Timberwolves supreende. A equipe, afinal, ainda luta por uma direta nos playoffs e caiu para a oitava posição do Oeste com o revés. A decepção é ainda maior pela virada que o time conseguiu levar do Bucks. Somente no último quarto, foram nove turnovers, quatro de 20 nos arremessos e quase nove minutos sem acertar uma tentativa.

O colapso na derrota do Timberwolves também não decepcionou o técnico Chris Finch. Embora seja conhecido por ser crítico após as atuações ruins do seu time, ele também minimizou o resultado final.

“Tivemos um último quarto ruim contra uma defesa em zona. Porém, não acho que seja um reflexo da temporada. Tenho total confiança de que vamos nos recuperar, porque temos bons caras e eles vão superar. Já tivemos derrotas difíceis nesta temporada”, disse o técnico do Timberwolves após a derrota.

Como Anthony Edwards e Finch, o ala-pivô Julius Randle também minimizou a derrota do Timberwolves. Após uma atuação ruim, com nove pontos, seis assistências e cinco turnovers, o veterano afirmou que não é o momento de lamentar qualquer derrota.

“Por mais frustrante que seja, não podemos deixar isso afetar o próximo jogo. Não temos tempo para isso agora. Eu acredito neste time e nós vamos conseguir. Só precisamos fazer”, disse Randle.

Por fim, Minnesota tem um jogo decisivo na luta pelos playoffs. Isso porque, o adversário será o Memphis Grizzlies, sétimo colocado e que disputa também a vaga aos playoffs. Anthony Edwards, assim, reforça que é melhor pensar na próxima partida e esquecer o Bucks.

“Sabemos que precisamos vencer o próximo jogo. O time que vamos enfrentar também está lutando pelos playoffs. Então, o jogo contra o Bucks já acabou, não estamos surtando. Estou bravo por termos perdido, mas não posso fazer nada agora. Sei que temos que ganhar o próximo, que é um jogo maior que esse”, finalizou Anthony Edwards.

