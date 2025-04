Paul Pierce revela quem é seu favorito ao MVP da NBA

Nikola Jokic ou Shai Gilgeous-Alexander? Afinal, quem é o melhor jogador da atual temporada? Para Paul Pierce, a resposta é tão difícil que há apenas uma solução: dividir o MVP da NBA entre os dois craques. A medida seria inédita na NBA, mas é única encontrada pelo ex-jogador em meio à disputa intensa entre eles.

“Eu sugeri que… a NBA deveria criar um prêmio de co-MVP”, disse Pierce no programa Speak da FS1.

A NBA, porém, jamais dividiu o prêmio de MVP em sua história. Para isso, seria necessário que a votação terminasse empatada. Então, não é improvável. Aliás, já aconteceu no prêmio de Novato do Ano de 1995, quando Grant Hill e Jason Kidd venceram. Por fim, repetiu três vezes para MVP do All-Star Game.

Publicidade

Para Pierce, essa é a única solução devido a disputa intensa na temporada da NBA. Desde o início de 2024/25, os astros de Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets têm divido a liderança da corrida pelo prêmio. A poucos do fim, assim, nada está definido e qualquer um pode levar.

No momento, aliás, Gilgeous-Alexander é quem lidera a corrida pelo MVP da NBA. Ele, afinal, lidera a liga em pontos por jogo, com 32.6. Bem como, é o melhor jogador da melhor campanha na temporada. Algo que costuma ser um diferencial na disputa pelo prêmio.

Publicidade

“Estou muito dividido com isso agora”, disse Paul Pierce sobre o MVP da NBA. “Por um lado, você tem que dar crédito ao Shai por liderar esse time a 60 vitórias, melhor campanha da liga, liderando a NBA em pontos. Acho que a última vez que vimos alguém liderar a liga em pontuação e ter a melhor campanha, foi o LeBron (James), há vários anos. Isso é difícil”.

Leia mais!

Jokic, porém, vem também de uma temporada histórica. Para muitos, a melhor de sua carreira, apesar de já ter conquistado o MVP três vezes. Com médias de 30 pontos, 12.8 rebotes e 10.2 assistências, ele pode ser apenas o terceiro na história da NBA a terminar um ano com números de triplo-duplo.

Publicidade

Assim, Pierce acha que é justo o sérvio conquistar o MVP pela quarta vez.

“Aí você olha para o outro lado, isso é histórico. Jokic está entre os três primeiros em três categorias principais. Nunca vi isso em todos os meus anos assistindo basquete. Na verdade, isso nunca aconteceu. Então, como você diz para um cara que está fazendo tudo isso que ele não é o MVP?”, finalizou Pierce.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA