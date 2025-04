Marcus Smart discute com torcedor do Celtics

A vitória do Boston Celtics sobre o Washington Wizards, no domingo (6), ficou marcada por uma discussão entre Marcus Smart e um torcedor celta. O jogo foi mais um reencontro do armador com o ex-time no TD Garden. Então, ele contou sobre o incidente após o confronto. De acordo com o veterano, o fã teria “passado dos limites”.

“Ele simplesmente passou dos limites. Todos nós sabemos, eu não cruzo essa linha. Você nunca quer ver isso acontecer, especialmente para um cara como eu que está voltando (ao TD Garden) e deu à cidade tudo o que podia. Então, Só tentei tirá-lo de lá antes que a situação piorasse mais”, lamentou.

O torcedor do Celtics estaria provocando os jogadores que estavam no banco do Wizards e causou a reação de Marcus Smart. A situação gerou gritos e discussões, até que o homem foi retirado do ginásio. A cena aconteceu no último quarto. Veja:

A Boston Celtics fan was ejected for saying something to Marcus Smart 👀 (Via @Chris_232323)pic.twitter.com/NWvqxjkigN — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 7, 2025

De volta à cidade pela primeira vez desde que foi negociado com Washington em fevereiro, Smart não jogou no domingo. Isso porque o Wizards deu espaço para os jovens do elenco, visando a loteria do Draft. Como resultado, durante o jogo, os torcedores do Celtics gritavam: “Queremos Marcus!”.

“Foi um flashback. O amor está sempre aqui. De todos os lados: eu os fãs e a cidade. É emocionante voltar aqui. Mas eu amo isso. Eu amo cada detalhe disso. Afinal, eu sou parte da cidade. Foram nove anos. É sempre bom manter contato com esses caras. Cresci aqui e passamos por muitas batalhas. Alguns deles foram ao funeral da minha mãe, por exemplo. Então, é um vínculo mais profundo do que só o basquete”, completou.

Smart foi selecionado pelo Celtics no Draft de 2014 e jogou os primeiros nove anos de sua carreira no time. No entanto, foi negociado com Memphis Grizzlies na offseason de 2023. O acordo, aliás, foi para adquirir Kristaps Porzingis. Com o ídolo, o Celtics chegou às finais da Conferência Leste seis vezes e às finais da NBA uma vez. Mas, após sua saída, sagrou-se campeão.

O encontro entre o atual campeão da NBA com o time da segunda pior campanha da NBA não foi acirrado. Isso porque o Celtics atropelou o adversário por 124 a 90. Payton Pritchard foi o cestinha com 20 pontos, mas outros seis jogadores ultrapassaram dois dígitos em pontuação. Pelo lado do Wizards, a segunda escolha do último Draft, Alex Sarr, foi o destaque com 16 pontos.

