Wizards tenta ganhar votos para calouros da NBA de forma inusitada

O Washington Wizards está em busca de votos para seus calouros que disputam o Novato do Ano na NBA. O prêmio é decidido por uma banca de 100 jornalistas e locutores espalhados pelos EUA. Desse modo, para conseguir a atenção dos profissionais, a franquia adotou uma estratégia inusitada.

Segundo Marc Stein, do The Stein Line, o Wizards está enviando um kit de sorvete embalado em busca dos votos. O doce, aliás, é congelado e conta com uma carta com a mensagem: “Scoop the Future”. Assim, um trocadilho que significa “Pegue o Futuro”.

Os sabores dos sorvetes estão ligados aos calouros do Wizards que disputam o prêmio. Alex Sarr, por exemplo, tem o “Crème de la Crème”. Bub Carrington, enquanto isso, tem o “Banana Caramel Assist”. Por fim, Kyshawn George é o “Game-Changer Vanilla”.

A new one in terms of NBA teams trying to drum up year-end award voting support for their guys: Ice cream successfully packaged and sent (still frozen) by the @WashWizards in search of Rookie honors for Alex Sarr, Bub Carrington and Kyshawn George. More: https://t.co/A6ycVmnZ8Y pic.twitter.com/KN9ReLv9X8 — Marc Stein (@TheSteinLine) April 2, 2025 Publicidade



A campanha em busca de votos não é incomum na NBA. Seja pelas redes sociais ou por outros meios, as equipes costumam usar a criatividade em busca de prêmios para seus atletas. O Wizards, no entanto, conseguiu inovar nesse sentido com os sorvetes.

Os calouros do Wizards, aliás, têm chances de levar o Novato do Ano. O favorito entre os três, por enquanto, é Alex Sarr. Segunda escolha do último Draft, o francês aparece na terceira posição da corrida ao prêmio. À frente estão Stephon Castle e Zaccharie Risacher.

Na temporada, Sarr tem médias de 13 pontos, 6.6 rebotes e 1.6 toco. O aproveitamento de 31.8% dos três pontos, porém, tem deixado o pivô atrás em relação aos demais favoritos ao prêmio. O Wizards, assim, espera que a estratégia do sorvete possa conseguir votos para o francês entre os calouros da NBA.

Carrington, enquanto isso, aparece em nono na corrida pelo Novato do Ano. Em 2024/25, o jovem do Wizards tem médias de 9.1 pontos, 4.1 rebotes e 4.2 assistências por jogo. O armador, aliás, era um dos favoritos ao prêmio no começo da campanha, porém, perdeu votos ao longo da temporada da NBA.

Por fim, Kyshawn George não aparece como os companheiros de Wizards entre os calouros que disputam o prêmio. Embora ele já tenha figurado no top-10 da corrida ao Novato do Ano, o ala-armador caiu nas últimas semanas devido à lesão no tornozelo. Fora dos últimos quatro jogos, ele perdeu espaço em relação aos demais concorrentes.

