NBA avalia gesto de Ja Morant em jogo contra o Warriors

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a NBA está investigando o gesto de Ja Morant na derrota do Memphis Grizzlies para o Golden State Warriors, na terça-feira (1). Ainda segundo o jornalista, a liga deve entrar em contato com o astro já nesta quarta-feira. O episódio aconteceu no final do confronto entre as equipes, quando o armador fez gesto de armas com as mãos em direção ao banco do adversário.

Além de Ja Morant, Charania informou que a NBA investigará um gesto feito por Buddy Hield, do Warriors. Há suspeita, aliás, que o jogador de Golden State teria motivado o comportamento do camisa 12 do Grizzlies, feito sinal de arma antes.

Os gestos aconteceram durante um tempo técnico faltando 20 segundos para o fim da partida. Enquanto Morant caminhava em direção ao banco do Grizzlies, ele apontou com os dedos em direção aos jogadores do Warriors. Como resultado, os árbitros deram faltas técnicas duplas para Morant e Hield. Um vídeo mostra os dois momentos em sequência. Veja:

Adam Silver if you don’t suspend buddy hield for atleast 25 games I will be launching a deep investigation into the nba on your guys racial discrimination You will be hearing from my lawyers soon. https://t.co/dpMlRx1j9j pic.twitter.com/qMffJXdSLU — NISOK Σ (@901Fin) April 2, 2025 Publicidade

Vale lembrar que o craque de Memphis foi suspenso duas vezes pela NBA por exibir uma arma de fogo nas redes sociais. O primeiro incidente ocorreu em março de 2023 durante uma live no Instagram. Na ocasião, Morant estava em uma boate em Denver, após derrota para o Nuggets. Assim, a liga o suspendeu por tempo indeterminado. Mas, a punição acabou durando oito jogos.

Em maio do mesmo ano, Ja Morant foi suspenso de novo. E pelo mesmo motivo. Ele voltou a exibir uma arma em outra transmissão ao vivo pela rede social. Então, sofreu punição e ficou os primeiros 25 jogos da temporada 2023/24 sem atuar por “conduta prejudicial à liga”.

A investigação vem em um momento conturbado do Grizzlies na temporada. Isso porque a franquia demitiu o técnico Taylor Jenkins na última semana. Após mais de seis anos, o treinador deixou a equipe às vésperas dos playoffs. Além disso, Memphis acumula sete derrotas nos últimos oito jogos. O revés para o Warriors foi o quarto seguido.

Da mesma forma, o duelo contra Golden State foi um confronto direto da Conferência Oeste. Afinal, com a derrota, o time de San Francisco ultrapassou o Grizzlies na tabela. Agora, a equipe de Ja Morant é a quinta colocada, enquanto o rival assumiu a quarta posição.

Enquanto isso, a diferença do quarto colocado, o Warriors, para o oitavo, Los Angeles Clippers, é de apenas uma vitória. Portanto, essa parte da tabela do Oeste está “embolada” no fim da fase regular. Novos reveses podem custar ao Grizzlies a classificação direta aos playoffs.

