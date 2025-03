Ja Morant quebra silêncio após demissão de Taylor Jenkins

O Memphis Grizzlies fez uma mudança repentina às vésperas dos playoffs da NBA. Na sexta-feira (28), a franquia demitiu o técnico Taylor Jenkins e o principal astro do time, Ja Morant, falou sobre a decisão. A notícia surpreendeu a NBA, já que a equipe briga por mando de quadra na pós-temporada e o treinador estava à frente do Grizzlies há quase seis anos.

Então, Ja Morant recordou sua trajetória na NBA sob o comando de Taylor Jenkins. Isso porque ele era o treinador do astro desde que chegou à liga. Além disso, o então comandante do time vinha atendendo aos desejos do armador para retomar o estilo de ataque antigo.

“É difícil para mim. Tenho Taylor como técnico desde que cheguei aqui. Tudo o que fiz com a camisa do Grizzlies foi sob o comando dele”, disse o armador. “É a primeira vez que realmente sinto a saída de um técnico desde que comecei a jogar basquete. Foi muita coisa para processar. Com o momento, é difícil. Tivemos que virar a página do nada”.

Nesta semana, o site The Athletic revelou a insatisfação de Ja Morant com a demissão de Jenkins.

“Jenkins havia começado a retomar as jogadas favoritas de Ja Morant. Assim, reintroduzindo os bloqueios e algumas jogadas para que ele pudesse sair da marcação. É compreensível se isso tenha irritado Zach Kleiman (gerente-geral do Grizzlies) e influenciado na demissão do técnico”, publicou o portal.

Outro líder do elenco do Grizzlies que falou sobre a demissão foi Jaren Jackson Jr. O ala-pivô se mostrou surpreso com a decisão da franquia e elogiou o antigo treinador.

“Foi surpreendente. Teria sido surpreendente em qualquer momento. Ele teve um grande impacto enquanto esteve aqui. Tenho certeza que será um dos técnicos mais procurados por outros times. E será merecido”, comentou.

Vale lembrar que o GM do Grizzlies, Zach Kleiman, falou sobre a demissão de Jenkins durante os treinos do sábado (29). O dirigente evitou polêmica e garantiu que foi uma opção única dele. Portanto, não houve influência de jogadores.

“Cheguei à conclusão de que isso é do melhor interesse do time. A urgência é um princípio fundamental nosso. Então, decidi prosseguir com a mudança. Os jogadores não foram consultados sobre isso. Essa decisão é minha e somente minha. Neste caso, vou deixar claro que pensei muito sobre isso. Assim, cheguei à conclusão de que isso é o melhor para nossa equipe daqui para frente”, disse o GM.

Reunião

De acordo com Desmond Bane, ala-armador do Grizzlies, os jogadores se reuniram após a demissão de Jenkins. O time ocupa a quinta posição do Oeste e briga por mando de quadra nos playoffs. Com uma das melhores campanhas do conferência, a equipe terá que se recomeçar um trabalho em reta final de temporada.

“Eu só queria que eles extravasassem todas as suas emoções. Dessa forma, podemos realmente seguir em frente. Foi o que disse a elesTemos um grupo realmente talentoso e que ainda podemos fazer algumas coisas especiais. Tuomas Iisalo (técnico interino) é um cara muito inteligente. Então, devemos comprar o que ele está tentando fazer”, comentou Bane.

Com a saída de Jenkins, Tuomas Iisalo assumiu como técnico interino. O agora treinador principal fazia parte da antiga comissão técnica. Por fim, ele esteve à frente da equipe na derrota para o Los Angeles Lakers, no último sábado.

