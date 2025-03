GM do Grizzlies revela bastidores sobre demissão de técnico na NBA

Na sexta-feira (28), o Memphis Grizzlies surpreendeu a NBA ao demitir o técnico Taylor Jenkins e, no dia seguinte, o GM da franquia, Zach Kleiman, falou sobre a opção. O dirigente revelou bastidores durante o treino da equipe no sábado. De acordo com o executivo, a decisão foi exclusivamente dele. Portanto, não teve nenhuma relação com os jogadores.

“Cheguei à conclusão de que isso é do melhor interesse do time. A urgência é um princípio fundamental nosso. Então, decidi prosseguir com a mudança. Os jogadores não foram consultados sobre isso. Essa decisão é minha e somente minha”, disse ao falar pela primeira vez desde a demissão de Jenkins.

Vale lembrar que Kleiman assumiu o cargo de GM do Grizzlies na temporada de 2019. Então, Jenkins foi contratado dois meses depois, após seis temporadas como assistente técnico de Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks.

O gerente geral disse que Jenkins “deixa o time em uma posição muito melhor do que quando começou”. Entretanto, ele não quis abordar o que o levou a demitir o treinador neste momento da temporada. Restam apenas oito jogos para o fim da fase regular e o Grizzlies briga por mando de quadra nos playoffs.

“Neste caso, vou deixar claro que pensei muito sobre isso. Assim, cheguei à conclusão de que isso é o melhor para nossa equipe daqui para frente”, disse.

O técnico ficou quase seis temporadas da NBA no Grizzlies antes da demissão feita pelo GM. Ao todo, comandou o time por 464 jogos. Neste período, conquistou 250 vitórias. Ou seja, um aproveitamento de 53.9%. Na atual campanha, o comandante deixa o time na quinta posição da Conferência Oeste, com 44 triunfos e 29 derrotas.

No entanto, a fase não é boa. Isso porque o Grizzlies perdeu quatro dos últimos cinco jogos sob o comando de Jenkins com média de diferença de mais de 16 pontos. Nas últimas 20 partidas, foram apenas oito vitórias. Mas no primeiro compromisso da equipe sem o treinador, o resultado também não foi bom. Afinal, sofreu revés para o Los Angeles Lakers na noite deste sábado.

Quem comandou o time contra o Lakers foi o técnico interino Tuomas Iisalo. Com o novato à frente da equipe, o GM se mostrou otimista.

“Estou ansioso para ver o que ele é capaz de fazer com este grupo. Há expectativas realistas. Não vai haver tempo para mudar um monte de coisas nesta época do ano. Minha expectativa é que haja clareza de direção. Então, veremos o que podemos fazer”, completou Kleiman.

