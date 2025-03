Ja Morant faz análise sincera sobre temporada no Grizzlies

A temporada do Memphis Grizzlies começou com muita expectativa, em particular, pelo retorno de Ja Morant. O jovem astro só esteve em nove jogos da campanha passada e, como resultado, o time não chegou nem ao play-in. A equipe reagiu mesmo nesse ano: está na quarta posição do Oeste. Mas o armador faz um ano de atuações instáveis. Ele admite que não está satisfeito com o seu desempenho até agora.

“É óbvio que, enquanto um competidor, estou frustrado com a minha temporada. Afinal, quando as coisas não ocorrem do jeito como gostaria, a frustração vem. Dá para notar pelas faltas técnicas que venho recebendo, por exemplo. Mas estou trabalhando nisso. Tento não me levar pelas distrações e perder o foco, pois é uma postura que prejudica todos do time”, refletiu o craque, em entrevista à ESPN.

Morant, por enquanto, possui médias de 21,7 pontos, 4,1 rebotes e 7,4 assistências por noite. Essas são as suas menores marcas na liga desde 2022, enquanto os 3,8 erros de ataque são um recorde na carreira. Ele credita parte da instabilidade às contusões, pois já perdeu 24 jogos do Grizzlies na campanha. E, nesse sentido, crê que tem sido injustiçado por quem deveria “protegê-lo” em quadra.

“Eu sinto que a arbitragem não está do meu lado nessa temporada. Sofro faltas demais e, assim, nunca tive tantos problemas físicos. Isso impacta a forma como atuo porque faz com que me movimente e até pense diferente. Mas não há desculpas: devo passar por cima disso para manter a minha mente no jogo. Se estou em quadra, então tenho que superar tudo”, cobrou o duas vezes all-star.

Confiante

A temporada de Ja Morant no Grizzlies também se notabiliza, a princípio, por ineficiência incomum nos arremessos. Os seus 43,3% de aproveitamento em tentativas de quadra é o menor índice de sua carreira na NBA. Para piorar, desde a parada do All-Star Game, o armador só converteu 10 de 55 tiros de três pontos (18,2%). A pontaria descalibrada é evidente, mas ele garante que não se intimida com esses números.

“A minha confiança nunca esteve tão alta, então não estou preocupado. Não me deixo abalar por errar um arremesso porque já errei vários em minha carreira. Eu não sou o primeiro jogador que não converte um arremesso. É verdade que ainda não me senti como eu mesmo nessa temporada, mas nada substitui ver algumas bolas caindo na cesta”, afirmou o astro de Memphis.

Todos os grandes nomes da liga passam por altos e baixos nos arremessos. Morant, por isso, enfatiza que a única forma de sair de uma fase ruim é seguir tentando. “A única tentativa de três pontos que acertei na última sexta-feira, contra Dallas, ocorreu no fim do jogo. Creio que isso mostra como a minha confiança está no lugar certo. Não hesitei nos momentos decisivos, então está claro que estou confiante”, concluiu.

Referência

Apesar do baixo aproveitamento de longa distância, o fim de semana foi muito positivo para Morant. Afinal, pela primeira vez na temporada, ele emplacou atuações seguidas acima dos 30 pontos. Geraram, mais do que isso, vitórias contra o Mavericks e o New Orleans Pelicans como visitante. Desmond Bane ressalta que todo mundo dentro do Grizzlies segue confiante no basquete do armador.

“Ja é a nossa referência, antes de tudo. E digo isso desde que cheguei a essa franquia, então ele já sabe. Sempre que o jogo está bem apertado ou precisamos de uma cesta, não temos dúvidas sobre quem deve ter a bola nas mãos. É a hora dele. A gente quer que ele arremesse quando precisamos reagir ou nos instantes cruciais”, garantiu o colega de elenco.

