GM do Grizzlies recusa ideia de troca de Ja Morant: “Fantasia”

Ja Morant tem tido uma temporada um pouco mais discreta pelo Memphis Grizzlies em 2023/24, gerando rumores sobre uma possível troca. Em entrevista ao jornalista Drew Hill, do portal The Daily Memphian, o GM da equipe, Zach Kleiman, retrucou sobre os boatos de saída do principal astro da franquia.

“A verdade é que eu não posso culpar os outros executivos por pensar em uma troca dele, ou na possibilidade de nós pensarmos em negocia-lo. Afinal, assim é a NBA. Mas o que posso dizer a todos é que não passa de uma fantasia. O Grizzlies não está pensando na troca de Ja Morant”, garantiu o GM.

Apesar de um tom um pouco mais tranquilo em relação a percepção de outros executivos da liga, Kleiman também deixou claro que considera Memphis como um time desrespeitado ao redor da NBA. Além disso, citou que o próprio camisa 12 é subestimado por muitos.

“Eu acho que é um pouco desrespeitoso, mas tem sido assim há muito tempo. Então, continue subestimando Ja Morant. Continue subestimando essa cidade e essa franquia. Nós deixaremos o nosso desempenho na quadra falar por si ao invés de rumores baratos. Então, foi minha primeira e única fala sobre esse assunto, não vou dar mais palco para esse absurdo. Estou, acima de tudo, ansioso para que o basquete volte”, disparou o executivo.

Há poucos dias, o jornalista Howard Beck, do portal The Ringer, sugeriu que Memphis poderia trocar Morant na próxima offseason.

“Estou sempre checando com executivos sobre o que vimos, o que não vimos e o que vem a seguir. Na NBA, você está sempre procurando quem será a próxima estrela a ser negociado. Alguém do lado de lá disso: ‘Fique de olho em Ja Morant neste verão’. Ele teve alguns problemas e nesta liga você nunca tem espaço quanto pensa que vai ter”, comentou Beck.

Ele ainda citou que uma possível saída de Morant não teria haver com seus problemas extra-quadra que chegaram a tirá-lo de ação por muito tempo na campanha de 2023/24. No fim, o desempenho nos playoffs será determinante para tudo isso.

“Tudo tem estado bem por um tempo. Não quero exagerar coisas de um ano e meio atrás… Em certo ponto, as equipes vão mudar de direção. Sempre há um pouco do que acontece abaixo da superfície. Não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo que deveria acontecer. No entanto, estou dizendo que é uma daquelas coisas para ficar de olho, caso eles saiam cedo dos playoffs”, alertou Beck.

Por fim, na atual campanha, Ja Morant tem médias de 20.7 pontos, 7.4 assistências, 4.3 rebotes e 1.3 roubo de bola. Além disso, acerta 32.1% das bolas de três.

