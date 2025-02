Boletim de rumores e trocas da NBA (17/02/2025)

Bem-vindo à edição de 17 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Bulls teria recusado escolha de draft por Lonzo Ball

A trade deadline passou e Lonzo Ball segue no elenco do Chicago Bulls. Mais do que isso, ele assinou uma extensão prévia de contrato e fica mais dois anos em Illinois. O acordo foi uma surpresa, mas não aconteceu só por falta de interesse do mercado no armador. Segundo John Hollinger, do site The Athletic, o time recusou uma oferta de troca que envolvia uma escolha de primeira rodada de draft pelo atleta.

O jornalista apurou que, a princípio, o Bulls também receberia um jogador com contrato mais longo no negócio. Ou seja, a franquia priorizou ter flexibilidade financeira ao ativo de recrutamento. A expectativa é que Chicago volte a explorar cenários de troca com o veterano, assim como outros membros do elenco, na offseason. Ball fechou um acerto prévio de US$20 milhões por duas temporadas.

Bobby Portis mira extensão longa e pode deixar Bucks

É provável que o Milwaukee Bucks tenha trabalho na offseason com Bobby Portis. O ala-pivô deverá ser agente livre em julho, pois tem uma opção de extensão em contrato de US$13,4 milhões para a próxima temporada. A quantia, certamente, está abaixo do seu valor de mercado. De acordo com Gery Woelfel, do site Woelfel’s Press Box, o veterano vai buscar um acordo de longo prazo.

“Bobby vai ter razão em não ativar a cláusula porque o seu salário está abaixo do que deveria. E, além de ser pago da forma devida, ele vai querer um novo vínculo longo”, cravou o jornalista. Woelfel ainda contou que o Bucks liberou o agente de Portis para explorar trocas antes da trade deadline porque é incerto se vai querer mantê-lo.

Leia mais sobre trocas na NBA

Após troca, Jared Butler ganha novo contrato no Sixers

O armador Jared Butler chegou ao Philadelphia 76ers antes do fim da janela de trocas, do Washington Wizards. E só precisou de três jogos para provar que merecia um novo contrato, com mais garantias. Segundo Shams Charania, da ESPN, o atleta teve o seu vínculo two-way convertido em um regular de duas temporadas.

O jogador de 24 anos desembarcou na Pensilvânia em uma transação pelo veterano que substituiria na rotação: Reggie Jackson. E, por enquanto, vem mostrando que pode ser mais útil do que o armador mais experiente. Em seu começo de passagem pelo Sixers, Butler registrou médias de 10,0 pontos e 4,7 assistências.

Equipes monitoram situação de RJ Barrett no Raptors

O Toronto Raptors fez um grande movimento em seu elenco com a chegada de Brandon Ingram na trade deadline. E, em seguida, fechou uma extensão prévia de contrato com o ala. Um investimento bem alto, aliás. Por isso, muita gente pensa que mais mudanças no elenco podem estar por vir. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, vários rivais estão de olho na disponibilidade de RJ Barrett.

“RJ tem mais US$57 milhões em salários nas próximas duas temporadas. E, antes do ano final do seu vínculo, Toronto vai ter que se preocupar com a extensão de Gradey Dick. Além disso, não se esqueçam que o time acabou de selecionar um ala-armador no draft – Ja’Kobe Walter. Com isso, RJ virou um nome que está sendo monitorado com a offseason se aproximando”, explicou o jornalista.

Barrett está em sua primeira temporada completa como jogador do Raptors. Ele foi titular nos 42 jogos que disputou e, como resultado, anota 21,7 pontos, 6,6 rebotes e 5,6 assistências.

Em transição

– O ala Wendell Moore, para começar, é o novo reforço do Charlotte Hornets. O atleta de 23 anos, dispensado pelo Detroit Pistons logo depois da trade deadline, fechou um vínculo two-way com a franquia.

– A aventura europeia de Patrick Beverley, enquanto isso, chegou ao fim na semana passada. O veterano armador e o Hapoel Tel Aviv acertaram uma rescisão amigável, com várias vagas se abrindo na NBA após o fim da janela de trocas.

– E, aliás, não é só Moore quem chegou de vez ao Hornets. O ala-armador Damion Baugh deixou uma ótima impressão na estreia pelo time e, com isso, ganhou um contrato até o fim da próxima temporada.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 17/02, você lembra de Omari Spellman? Pois o ex-pivô do Golden State Warriors é o mais novo jogador do Wonju DB Promy, da Coréia do Sul.

