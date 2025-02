Boletim de rumores e trocas da NBA (15/02/2025)

Bem-vindo à edição de 15 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Renovação de Santi Aldama seria prioridade no Grizzlies

O Memphis Grizzlies fechou uma grande troca antes da trade deadline para reduzir a sua folha salarial. Foi uma negociação, aliás, que pegou muita gente de surpresa. Mas quais são os planos específicos da franquia ao liberar Marcus Smart? O primeiro destino dessa flexibilidade financeira, a princípio, já estaria definido. Segundo John Hollinger, do site The Athletic, o time quer a renovação com o ala-pivô Santi Aldama.

“Memphis já tem condições para renegociar o contrato de Jaren ou reorganizar o elenco de apoio na offseason. Mas o que eu ouço de todos é que a prioridade está em fechar a manutenção de Santi”, revelou o analista. Aldama foi titular em 11 das 46 partidas que disputou na temporada. Ele registra médias de 12,8 pontos e 6,7 rebotes, enquanto converte quase 39% dos arremessos de longa distância.

Vasilije Micic nega negociações para retornar à Europa

O armador Vasilije Micic foi um dos jogadores que chegaram ao Phoenix Suns durante a trade deadline. Mas rumores apontavam que a passagem poderia ser breve. A imprensa europeia dava conta que ele já negociava com dois grandes clubes para voltar ao velho continente. Era só um boato mesmo, pois não é verdade. Quem garante isso é o próprio astro sérvio.

“Para ser sincero, eu nunca considerei voltar a jogar na Europa. Não penso em ir embora enquanto estiver sob contrato. Afinal, cheguei à NBA por um motivo. Estou aqui para um desafio pessoal e sair da zona de conforto. Então, eu vou estar dedicado à franquia até o último dia do meu contrato”, garantiu Micic, deixando as especulações de lado.

Como esperado, Raptors não planeja dispensar Boucher

Chris Boucher esteve disponível para trocas na trade deadline, mas ele segue no Toronto Raptors. E, para quem tinha interesse em sua contratação, resta a frustração: só vai ter uma nova chance depois da atual temporada. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, não há nenhum sinal de que os canadenses planejem dispensar o ala-pivô.

O jogador de 32 anos tem um contrato expirante e, por isso, virou alvo de especulações. Mas, apesar de estar disposto a negociá-lo, o Raptors nunca quis se desfazer dele. Há rumores, aliás, de que as partes podem conversar até sobre uma extensão. O Denver Nuggets, por exemplo, foi apontado como um dos interessados em adquirir Boucher.

Jornalista cogita que Hornets possa trocar LaMelo Ball

O Charlotte Hornets surpreendeu o mercado com a decisão de negociar Mark Williams. E, por isso, há quem já comece a cogitar que mais mudanças inesperadas estejam por vir. A franquia teve alterações em sua cúpula diretiva e, como resultado, as “certezas” da antiga gestão estão em análise. Segundo Bobby Marks, da ESPN, essa reavaliação também passa pelo astro LaMelo Ball.

“Quando LaMelo assinou a sua extensão de contrato, em 2023, a intenção era fazê-lo o rosto da franquia. Mas esse acordo aconteceu sob a gestão dos antigos donos e com outros dirigentes. Agora, depois de um ano completo, o GM Jeff Peterson vai decidir se ele é a peça central de um time vencedor ou deve considerar uma troca. Afinal, a sua saída pode render boas escolhas de draft e atletas”, especulou o analista.

Ball, de 23 anos, é um dos melhores jovens armadores da liga. Em 33 jogos, ele tem médias de 27,3 pontos, 5,1 rebotes e 7,2 assistências.

Em transição

– O ala-armador Ethan Thompson, para começar, é o novo reforço do Orlando Magic. Depois de ser destaque na G League, o especialista em arremessos de longa distância assinou vínculo two-way até 2026.

– Daniel Theis, enquanto isso, está de volta ao basquete europeu mesmo. Depois de oito anos, o pivô fechou contrato com o Monaco. Ele teve ofertas para seguir na NBA, mas preferiu o time francês para ter mais tempo de quadra.

– Por sua vez, como noticiamos, o ala Jamison Battle assinou vínculo garantido com o Toronto Raptors nos últimos dias. Mas, agora, nós temos os detalhes do acerto: são US$5,2 milhões em salários por três temporadas.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 15/02, você lembra de Kostas Antetokounmpo? Pois o ex-jogador do Los Angeles Lakers vai para a Espanha defender o Murcia pelo resto da temporada.

