Analista sugere trocas de Joel Embiid e Paul George no 76ers

A temporada decepcionante do Philadelphia 76ers tem Joel Embiid e Paul George como símbolos. A baixa disponibilidade e produção dos astros, afinal, é o que mais chama a atenção no time. A franquia já parece decidida a seguir firme na aposta nesse elenco, mas será que é a decisão certa? Para o polêmico Kendrick Perkins, por exemplo, a resposta é bem clara: não.

“Eu estou frustrado com dois astros desse elenco. Joel me incomoda porque falta esforço todas as noites. Paul, por sua vez, tem uns jogos em que nem tenta fazer uma jogada. Eu sei que Daryl [Morey, presidente] reforçou que Joel segue como referência do time, mas deveria mesmo? Eu acho que não. Pode ser que, na verdade, ambos tenham que ser trocados”, disparou o analista da ESPN.

A trade deadline já passou, então não dá para ter negociações com os dois astros. Mas o momento da equipe exige ações drásticas. A equipe perdeu sete dos últimos oito jogos. Está 1,5 jogo abaixo da décima posição do Leste, ou seja, fora até do play-in. Então, o que pode ser feito para mudar essa situação? Perkins não está otimista, pois vê um cenário preocupante desde o início da campanha.

“O Sixers é um time que você pede para virar à direita e vai para a esquerda. Foi assim a temporada inteira. E isso é ruim porque, nesse momento, esses caras precisam estar jogando basquete em nível de playoffs. O ‘mata-mata’ já começou para eles, pois essa equipe tem que tirar uma larga diferença na tabela só para chegar na pós-temporada. Só para estar lá”, cobrou o comentarista.

No caminho

Qualquer decisão sobre Joel Embiid e Paul George, por enquanto, está adiada no 76ers. Como citado, a janela de transferências da temporada acabou e as movimentações de elenco estão limitadas a contratar agentes livres. Ninguém que está livre no mercado, certamente, é uma solução para o Sixers. Mas, se seguir assim, Perkins garante que precisamos encarar a offseason do time como mais incerta do que parece.

“A gente debate o que vai ocorrer com Kevin Durant, por exemplo, nessa offseason. Se Phoenix deveria trocá-lo. Mas Philadelphia é quem pode ter que fazer trocas com os seus astros, pois não os vejo chegando a lugar nenhum nessa temporada. Aliás, não acho que vão sequer estar nos playoffs. E, assim, Joel e Paul precisam estar em debate para sair”, reforçou o ex-pivô do Boston Celtics.

Perkins, no entanto, vai além. Ele acredita que a permanência de Embiid e George pode ser nociva para o futuro da verdadeira referência do Sixers. “O principal jogador do Sixers hoje é Tyrese Maxey. Enquanto isso, Joel e Paul servem como obstáculos em sua ascensão. Eles precisam sair do caminho porque, no momento, o time precisa ser de Tyrese”, cravou.

Solução

Os comentários em torno de Embiid aumentaram nos últimos dias por causa de uma revelação preocupante. A notícia mais recente é que o astro pode ter que passar por outra cirurgia nos próximos meses para ficar saudável mesmo. Não há confirmação, mas é bem provável que esse novo procedimento aconteça mais cedo ou mais tarde. O pivô, além disso, admite que não se recuperou de forma ideal do último procedimento feito.

“Ninguém sabia que seria assim. Depois da cirurgia da última temporada, eu não tive o tempo necessário para me recuperar. Voltei para os playoffs. E, então, veio os Jogos Olímpicos. Depois, essa temporada já estava quase começando. É provável que, em algum momento, eu tenha que simplesmente me afastar de tudo para me reabilitar”, desabafou o camaronês.

