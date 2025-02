NBA: Esposa de Joel Embiid responde critica forte de brasileiro

Poucos nomes possuem mais haters na NBA atual do que Joel Embiid, e um dos comentários pesados atingiram a esposa do jogador. Aliás, a modelo Anne de Paula é brasileira, e não gostou nada de uma crítica que viu ao marido no aplicativo X (antigo Twitter). O pivô teve uma falha importante no final da partida contra o Toronto Raptors, enquanto o Philadelphia 76ers saiu derrotado na última terça-feira (11).

O comentário, inclusive, era sobre o lance final. O camisa 21 teve muito espaço para arremessar uma bola de três livre, mas que poderia virar o jogo. Porém, hesitou e tentou uma infiltração contra muitos defensores da franquia do Canadá. Assim, cometeu um erro de ataque decisivo que praticamente sacramentou a derrota do 76ers. Um usuário então, fez o seguinte comentário em um vídeo do lance.

“Sério, Embiid me tirou 3.145 reais por conta dessa burrada. Eu não vou desejar que você quebre esse teu joelho não. Afinal, você sequer tem joelho. Eu desejo mesmo é a sua m****”, esbravejou o usuário, que xingou Embiid e soltou alguns palavrões a mais no comentário.

Anne viu o comentário e respondeu de forma um tanto quanto irônica. Ela deixou claro que ficou horrorizada com a mensagem.

“????? Que Deus te abençoe viu menino? Eu te desejo apenas o bem viu? Que mensagem horrível essa que você deixou aqui”, exclamou a brasileira.

Esse tem sido um problema não só no Brasil, como na própria NBA. No ano passado, o técnico do Detroit Pistons (na época, Cleveland Cavaliers) JB Bickerstaff falou sobre o impacto das apostas esportivas e em como jogadores e treinadores como ele estavam recebendo ameaças de morte por conta disso. Seu protesto veio em prol de uma mudança sobretudo na proteção aos atletas em meio a um cenário crescente de apostas.

Apesar do erro decisivo na partida e o problema da esposa nas redes sociais, o MVP da NBA de 2022/23, Joel Embiid, não jogou mal. Foram 27 pontos, 12 rebotes, quatro assistências, um roubo de bola e um toco em 38 minutos na quadra. Porém, seu aproveitamento no perímetro foi ruim, com apenas um acerto em cinco tentativas.

O pivô teve grandes dificuldades em se manter saudável nesse ano, devido a um insistente problema no joelho. No entanto, ele tem jogado mais nos últimos dias e atuou em quatro dos últimos cinco confrontos.

No entanto, isso não tem servido para que Philadelphia embalasse no Leste. Afinal, a equipe tem 20 vitórias em 54 partidas e segue fora da zona de play-in da conferência, mesmo com os problemas do Chicago Bulls nas últimas semanas.

