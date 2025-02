76ers perde, enquanto Joel Embiid e Kelly Oubre discutem

O Philadelphia 76ers perdeu para o Detroit Pistons na noite de sexta-feira por 125 a 112. Joel Embiid e Kelly Oubre, por outro lado, tiveram uma discussão “quente” durante a partida. Apesar de os dois se abraçarem depois, o clima no Sixers não melhora. Nem mesmo com a presença de Paul George, o time vem conseguindo bons resultados nos últimos jogos.

Em 11° no Leste, o 76ers simplesmente não consegue avançar até a zona de play-in. São 20 vitórias em 51 jogos, enquanto o Chicago Bulls, que fez trocas na trade deadline para ficar com a própria escolha e brigar pela Copa Cooper Flagg, está uma posição acima.

Para piorar, a derrota para o Pistons aconteceu em um jogo que não contou com Cade Cunningham. Como resultado, Malik Beasley assumiu o ataque e anotou 36 pontos. Beasley acertou nove das 19 tentativas de três, enquanto Tobias Harris somou 22 pontos. Pelo Sixers, Tyrese Maxey e Joel Embiid fora os cestinhas (27 e 23 pontos, respectivamente), enquanto Kelly Oubre teve um duplo-duplo (14 pontos e 11 rebotes).

Publicidade

Mas o Sixers fez pouco para conseguir vencer o Pistons. Logo no primeiro quarto, Detroit abriu 15 pontos. Depois, no segundo período, o time de Michigan chegou a liderar por 68 a 39. Ao fim dos 24 minutos iniciais, o placar estava em 78 a 49.

Leia mais

Apesar de o Sixers se recuperar no segundo tempo, o Pistons manteve a liderança sem grandes problemas. Até que Embiid se irritou com Oubre em um lance defensivo. O pivô reclamou que seu colega não se esforçar na defesa. Os dois discutiram, mas pouco depois se abraçaram.

Publicidade

Joel Embiid — Kelly Oubre exchange words. 😳 (h/t @Pistons__Talk) pic.twitter.com/sxRxDLqIXz — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 8, 2025 Publicidade

De qualquer forma, o 76ers não conseguiu diminuir a diferença e o Pistons garantiu o triunfo. Como resultado, Detroit se aproxima do Milwaukee Bucks, o quinto no Leste. Agora, o time soma 26 vitórias em 52 jogos.

Enquanto o Sixers volta às quadras no domingo diante do Bucks, o Pistons pega o Charlotte Hornets no mesmo dia.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA