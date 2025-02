Bastidores do Warriors: saiba como Andrew Wiggins descobriu troca

O jornalista Ohm Youngmisuk, da ESPN, revelou como Andrew Wiggins descobriu sua saída do Golden Warriors via troca. Na última quarta-feira (5), o canadense fez parte da negociação que culminou na chegada do astro Jimmy Butler ao time de San Francisco. O ala, por sua vez, é o novo reforço do Miami Heat.

O relato de Youngmisuk mostra como são os bastidores da trade deadline. No momento da troca, Andrew Wiggins participava de um aquecimento do Warriors, em Salt Lake City. Afinal, o time enfrentaria o Utah Jazz minutos depois. De acordo com o repórter, ele presenciou o momento em que o jogador soube da notícia.

“Então, vi o Andrew Wiggins se aquecendo. Dava para perceber nele uma cara de que sabia que alguma coisa estava rolando. Então, ele se sentou junto com um dos assistentes para acompanhar vídeos. Algo que todos os jogadores fazem. Mas, de repente, o computador é fechado. E os dois se encaram. Ou seja, naquele momento, Wiggins descobriu que havia sido trocado”.

“Wiggins, então, sai da quadra. Cumprimenta os seguranças, os assistentes. Além disso, Stephen Curry se aproxima e o cumprimenta. Foi quando percebi que algo estava acontecendo. Segui Wiggins até o vestiário. Vi que ele estava em um canto, junto com Gary Payton II. Eles estavam olhando para seus respectivos telefones. Aí, outros jogadores chegam e cumprimentam Wiggins. Momentos depois, pedem para a mídia sair do vestiário. O técnico Steve Kerr estava esperando do lado de fora. Ele queria ficar a só com os atletas para contar sobre a troca. Steve, aliás, estava com uma cara de angustiado. Afinal, ele tinha que dar a notícia da troca para Andrew Wiggins, um jogador que foi muito importante no título do Warriors, em 2022”, contou Youngmisuk.

A troca de Andrew Wiggins não foi motivo de celebração no Warriors. Conforme o relato acima, Kerr não se sentiu confortável com a situação, que ocorreu pouco antes do duelo contra o Jazz. Por isso, o treinador pede uma mudança na trade deadline.

“A liga deveria pensar em uma mudança na trade deadline. Fazê-la durante a pausa do Jogo das Estrelas seria melhor, por exemplo. Assim, você não teria que disputar uma partida sem jogadores que foram negociados meia hora antes da bola subir. É muito difícil lidar com a emoção de se despedir de vários amigos enquanto tenta vencer um jogo”, defendeu Kerr.

O técnico do Warriors, em síntese, perdeu quatro jogadores na derrota para Utah por causa dessa negociação. Além de Wiggins, Kyle Anderson foi repassado para o Heat. Dennis Schroder e Lindy Waters, por outro lado, reforçaram o Detroit Pistons. Para Kerr, a frieza de um período assim minimiza o fator humano do jogo.

“É uma situação difícil porque você constrói relações com esses jogadores ao longo dos anos. Eles estão comprometidos com o time e, por isso, entregam tudo o que podem dentro de quadra. Mas também tem as famílias envolvidas, e são seres humanos. Por exemplo, Andrew teve um filho na semana passada. Então, definitivamente, é duro”, lamentou Kerr.

Primeira escolha do Draft de 2014, Wiggins estava no Warriors desde 2020. Por Golden State, ele foi campeão da NBA e eleito para o All-Star Game (2022). Agora jogador do Heat, o ala de 29 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Nesse período, ele vai receber US$86,7 milhões em salários.

Kerr abalado

A troca de Andrew Wiggins, às vésperas da trade deadline, em particular, abalou o técnico do Warriors. O ala chegou ao time desacreditado e jogou o melhor basquete de sua carreira. Foi crucial, acima de tudo, na conquista do último título de Golden State. O técnico só teve elogios para definir a sua experiência com o canadense.

“Andrew, certamente, é um dos meus jogadores favoritos que já treinei. Ele é um ser humano e alma maravilhosa. E nós não teríamos vencido o título de 2022 sem a sua participação. Traz esforço e entrega em todos os treinos, mas, ao mesmo tempo, um sorriso e risadas. Vou sentir falta de Andrew, assim como todos os outros que foram embora hoje”, lamentou o técnico.

Mas, infelizmente, Kerr admite que a rotina incessante da NBA é soberana. Assim com vários jogos quase todos os dias, os jogadores também viram peças em um tabuleiro bem dinâmico.

“A gente diz todos os dias que essa liga é um negócio. Então, nós precisamos lidar com isso. Dizemos tchau para os nossos amigos e seguimos em frente. Mas não tenham dúvidas de que é difícil fazer isso”, concluiu.

