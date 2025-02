Após troca do Warriors, Steve Kerr pede mudanças na trade deadline

A torcida do Golden State Warriors acordou animada, pois saiu a grande troca que queriam antes da trade deadline. Mas, para o elenco, a notícia não foi o motivo de celebração. Steve Kerr teve que levar os seus jogadores de volta para o vestiário antes do jogo contra o Jazz por causa da negociação de Jimmy Butler. Essa é uma experiência que o técnico não quer viver mais.

“A liga deveria pensar em uma mudança na trade deadline. Fazê-la durante a pausa do Jogo das Estrelas seria melhor, por exemplo. Assim, você não teria que disputar uma partida sem jogadores que foram negociados meia hora antes da bola subir. É muito difícil lidar com a emoção de se despedir de vários amigos enquanto tenta vencer um jogo”, defendeu o experiente treinador.

Kerr, em síntese, perdeu quatro jogadores na derrota contra o Jazz por causa dessa negociação. Os alas Andrew Wiggins e Kyle Anderson, a princípio, foram repassados para o Miami Heat. Dennis Schroder, por sua vez, foi para a própria equipe de Utah. Lindy Waters, por fim, está a caminho do Detroit Pistons. Para Kerr, a frieza de um período assim minimiza o fator humano do jogo.

Publicidade

“É uma situação difícil porque você constrói relações com esses jogadores ao longo dos anos. Eles estão comprometidos com o time e, por isso, entregam tudo o que podem dentro de quadra. Mas também tem as famílias envolvidas e são seres humanos. Por exemplo, Andrew teve um filho na semana passada. Então, definitivamente, é duro”, lamentou o futuro membro do Hall da Fama.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

De passagem

A troca de Andrew Wiggins às vésperas da trade deadline, em particular, deu um abalo no técnico do Warriors. O ala chegou ao time desacreditado e jogou o melhor basquete de sua carreira pelo time. Foi um atleta crucial, acima de tudo, na conquista do último título de Golden State. O técnico só teve elogios para definir a sua experiência com o agora jogador do Heat.

Publicidade

“Andrew, certamente, é um dos meus jogadores favoritos que já treinei. Ele é um ser humano e alma maravilhosa. E nós não teríamos vencido o título de 2022 sem a sua participação. Traz esforço e entrega em todos os treinos, mas, ao mesmo tempo, um sorriso e risadas. Vou sentir falta de Andrew, assim como todos os outros que foram embora hoje”, lamentou o veterano.

Mas, infelizmente, Kerr admite que a rotina incessante da liga é soberana. Assim como os jogos quase todos os dias, os jogadores também viram peças em um tabuleiro bem dinâmico. “A gente diz todos os dias que essa liga é um negócio. Então, nós precisamos lidar com isso. Dizemos tchau para os nossos amigos e seguimos em frente. Mas não tenham dúvidas de que é difícil fazer isso”, concluiu.

Publicidade

Relutância

Todas as negociações no Warriors, a princípio, passam pela opinião de Kerr e do astro Stephen Curry. E é possível que a aquisição de Butler não tenha sido tão bem vista assim. De acordo com Kevin O’Connor, do site Yahoo! Sports, ambos estavam bem relutantes sobre trazer o ala-armador do Heat. A direção da franquia, no entanto, defendia o negócio – que foi fechado nessa quarta-feira.

“Há hesitação dentro da organização com Jimmy. Tudo começa com Stephen, pois ele tem reservas sobre como o astro vai se encaixar no vestiário do Warriors. Esse é um sentimento, aliás, compartilhado por Steve. As suas dúvidas estão ligadas, acima de tudo, ao histórico tumultuado de relações com o elenco de seus times anteriores”, revelou o analista, há poucos dias.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA