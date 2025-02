Warriors monitora troca por pivô do Bucks

O Golden State Warriors está atrás de reforços para fortalecer seu elenco em 2024/25. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª posição do Oeste, lutando por uma vaga no play-in. Com a aproximação do prazo final de trocas, em 6 de fevereiro, o GM do Warriors está de olho em uma troca pelo pivô Bobby Portis, do Milwaukee Bucks.

Portis, de 29 anos, vem sido um dos principais reservas da liga nos últimos anos. Por duas temporadas, ele ficou em terceiro lugar na votação de Sexto Homem do Ano. Além disso, foi peça muito importante na conquista do título do Bucks em 2021, trazendo energia e versatilidade ao time.

Na atual campanha, o pivô apresenta médias de 13,4 pontos, 7,9 rebotes e 2,0 assistências. Desse modo, contribui para o que o Bucks faz em 2024/25, com o quinto lugar no Leste.

Apesar de bons números, de acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Milwaukee Bucks considera Bobby Portis uma peça negociável. As suas dificuldades defensivas seriam um dos motivos. Além disso, o time busca recuperar ativos, após receber Kyle Kuzma em troca por Khris Middleton.

Para adquirir o pivô do Bucks em troca, o Warriors poderia precisar incluir jovens talentos como Moses Moody ou jogadores experientes como Gary Payton II e Kevon Looney. Além disso, teria que abrir mão de possíveis escolhas de Draft.

O Warriors ainda monitora outros nomes no mercado de troca da NBA. Após fechar troca por Jimmy Butler, o time de San Francisco ainda não estaria totalmente pronto para o resto da campanha. Assim, é possível que a equipe faça mais alguns negócios até esta quinta-feira (6).

A ideia do Warriors seria em torno de um pivô, apesar da troca por Butler. O problema, no entanto, passa pelo fato de o time não ter tantos contratos disponíveis para uma nova negociação.

Bobby Portis, por outro lado, recebe US$12.5 milhões em 2024/25, o que deixaria o Warriors em uma situação mais tranquila para tentar a troca. Outra ideia era em cima de Nikola Vucevic, do Chicago Bulls.

No entanto, Vucevic tem US$20 milhões para ganhar na atual campanha, além de outros US$21.4 milhões em 2025/26. Ou seja, Portis, por ter um valor mais “barato”, é possível chegar com uma negociação simples.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

