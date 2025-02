NBA: Rumores apontam troca de Kevin Durant

Os rumores de troca da NBA ganharam um grande nome: Kevin Durant. A menos de 48 horas da trade deadline, pelo menos três times pretendem negociar pelo astro do Phoenix Suns. Segundo diferentes jornalistas, os times que miram o veterano são Dallas Mavericks, Golden State Warriors e Houston Rockets.

Antes “inegociável”, Kevin Durant surgiu nos rumores da NBA durante as últimas horas. O motivo seria a dificuldade do Suns em reforçar o elenco para o restante da temporada. A franquia vinha sendo ligada a Jimmy Butler, do Miami Heat. Porém, o poder de Bradley Beal de vetar qualquer troca tem sido um grande problema para o time de Phoenix.

Diante disso, de acordo com Jake Fischer, do site Substack, o Suns começou a ouvir ofertas pelo camisa 35.

Publicidade

“Phoenix seguiu dizendo que não quer trocar Durant antes da trade deadline. Mas acredita-se que o time esteja ao menos ouvindo as ofertas de vários times pelo lendário pontuador. Enquanto isso, o astro está ciente de toda essa movimentação”, informou o jornalista.

Os interessados em Durant são Mavericks, Warriors e Rockets. Os três times desejam disputar o título da NBA em 2024/25 e veem no ala um diferencial para a disputa. O desafio, no entanto, é conseguir algo compatível com o salário do craque.

Publicidade

Leia mais!

Durant tem mais dois anos de contrato com o Suns. Somente este ano, ele vai receber US$51,1 milhões. Warriors e Mavericks, porém, estão acima do nível da taxa de luxo (US$170, 8 milhões). Mas os dois times, estão no primeiro nível de multas. Phoenix, por outro lado, é o time que mais gasta em 2024/25.

Mavericks

O desejo do Mavericks indica a vontade de “vencer agora”. Nos últimos dias, a franquia surpreendeu ao trocar Luka Doncic por Anthony Davis. A explicação do GM Nico Harrison foi a falta de confiança no físico do esloveno e a ideia de que “defesas ganham campeonatos”. Davis, afinal, é um dos melhores defensores da liga.

Publicidade

A saída de Doncic, porém, deixou vago o posto de principal pontuador do time. Então, segundo o site The Athletic, Durant se tornou alvo do time do Texas.

Warriors

A atenção do Suns às ofertas fez o Warriors buscar Durant. A ideia do Warriors é reeditar a dupla do camisa 35 com Stephen Curry. Segundo o jornalista Grant Afset, os principais rumores apontam San Francisco como o destino final do ala na trade deadline.

Publicidade

O Warriors, inclusive, indicou que todos os jogadores do time são prontos para algum tipo de troca. A única exceção é Curry. Assim, Draymond Green, Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski podem ser adicionados na oferta. Por fim, Dennis Schroder pode ser negociado a partir desta quarta-feira (5).

“Muita coisa precisa acontecer, mas a busca do Warriors por essa troca tem sido agressiva. Apenas achei que deveria mencionar isso como algo para ficar de olho no prazo final”, informou Afset.

Rockets

O Rockets, por fim, tem sido ligado a Durant desde o início da temporada. A franquia até se movimentou ao negociar com o Brooklyn Nets para conseguir escolhas de primeira rodada originárias do Phoenix Suns. Assim, o time tem condições de realizar uma oferta pelo ala-pivô.

Publicidade

A equipe texana, além disso, é quem tem maior espaço no teto salarial entre os interessados. Ainda com jovens no elenco, a franquia gastará somente US$ 162 milhões com salários em 2024/25. Portanto, tem maior flexibilidade para negociar com Phoenix Suns.

Apenas rumores

Por enquanto, tudo o que surgiu até aqui não passa de rumor. Porém, é provável que o próprio Durant possa forçar uma saída nas próximas horas, se o Suns não conseguir Jimmy Butler. As notícias, desse modo, vão indicando cada vez mais a chance do camisa 35 deixar o Suns.

Publicidade

Enquanto isso, ele tem médias de 26.9 pontos, 6.1 rebotes e 4.2 assistências na temporada pelo Suns.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA