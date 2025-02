Anthony Davis fala pela primeira vez como jogador do Mavs

Luka Doncic já é águas passadas no Dallas Mavericks. Após a troca com o Los Angeles Lakers, o Mavs tem outro jogador para chamar de astro: o craque Anthony Davis. Aos 31 anos, o pivô é um dos melhores da sua posição e é candidato ao prêmio de Defensor do Ano em 2025. Portanto, as expectativas nele são altas.

Anthony Davis, inclusive, falou pela primeira vez como jogador do Mavs. Em um breve vídeo, ele apareceu ao lado de Max Christie e deixou uma mensagem aos fãs do time texano.

“Estamos empolgados por fazer parte da franquia, por fazer parte do time. Vamos fazer algo especial com vocês, cara. Vamos vencer muitos jogos. Estamos animados e mal podemos esperar para entrar em quadra, apoiar a equipe e fazer o que fazemos de melhor”, falou Davis.

New Dallas Mavericks Anthony Davis and Max Christie with their first message as members of the team:

“We’re excited to be apart of the organization, be apart of the team. We’re gonna do something special with y’all man. (We’re gonna) win a lot of games. We’re excited and we… pic.twitter.com/MHp2HsYnfc

— Noah Weber (@noahweber00) February 4, 2025