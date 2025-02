Pelicans teria “cenário dos sonhos” na trade deadline da NBA

A trade deadline da NBA se aproxima e o New Orleans Pelicans deve ser um dos times a se movimentar. Seja para priorizar uma escolha no topo da loteria, seja com o caos sobre a extensão de Brandon Ingram ou até devido a luxury-tax. São vários os motivos que fazem com que a franquia queira uma troca. E, de acordo com Ben Cooper, do site ClutchPoints, a franquia tem um objetivo em mente.

O alvo do Pelicans seria conseguir uma troca por Brandon Ingram até a trade deadline da NBA. O ala não deve receber uma extensão de contrato e negociá-lo deve ajudar em muitas frentes e seria o cenários dos sonhos para o time.

“Troca-lo seria o ideal. Eu não acho que ele valha hoje um caminhão de ativos e escolhas de Draft. Mas ainda assim valeria a pena. Afinal, New Orleans tem ótimos alas em Trey Murphy, Herb Jones e Zion Williamson. Caso consigam isso, ganhariam mais flexibilidade financeira para tentar algum movimento na offseason, valorizam sua próxima escolha de recrutamento em uma classe importante e economizam muito dinheiro. Ele deve ser trocado até quinta-feira”, cravou o jornalista.

De fato, existem rumores desde a última agência livre em relação a isso. A franquia e o jogador não chegaram a um acordo para renovar contrato, já que ele desejava um acordo máximo. Assim, a equipe procurou cenários de troca que, no entanto, acabaram não se materializando.

Ainda hoje, existem menos rumores sobre Ingram do que outros grandes nomes do mercado. Cooper, por exemplo, cita o Detroit Pistons como um time que poderia se interessar. Já existiram boatos que ligaram a equipe de Cade Cunningham ao ala.

Um rumor mais crescente é de que o Toronto Raptors pode ser essa franquia. O time do Canadá está interessado em obter um grande nome para jogar ao lado de Scottie Barnes. A informação é de Marc Stein, da plataforma Subsctack. Mas, dada a abordagem de Toronto, não se sabe se as conversas são concretas ou apenas de avaliação de valor de mercado.

O último jogo de Ingram foi em 7 de dezembro, quando sofreu uma torsão no tornozelo esquerdo. Quase dois meses depois, ele ainda não voltou. Mais um ano de sua passagem na franquia que foi afetado por uma grave lesão. Suas médias em 2024/25 são de 22.2 pontos, 5.6 rebotes e 5.2 assistências em 33.1 minutos por jogo. Além disso, ele acerta 37.4% das bolas de três.

Com a lesão de Dejounte Murray, que está fora da temporada, New Orleans está focado em se manter no topo da loteria. Nesse momento, o Pelicans teria a terceira maior chance de obter a primeira escolha do próximo Draft, projetado para ser Cooper Flagg. Mesmo que não tenha a principal seleção, a franquia deve obter muito talento em um recrutamento muito promissor.

Por fim, a questão do dinheiro também molda a trade deadline do Pelicans na NBA. Afinal, a franquia está acima do luxury-tax, posição em que nunca esteve ao longo de sua história. Esse time foi montado para tentar brigar pelo título do Oeste. Entretanto, na atual situação, o mais provável é que a franquia tente evitar essas multas adicionais.

Isso pode ser por meio de uma troca de Brandon Ingram, ou até em uma eventual saída de jogadores com contratos mínimos.

