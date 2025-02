Após troca, Lakers tem problema com Luka Doncic

A troca que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers chocou a NBA. Afinal, o Lakers conseguiu um dos melhores jogadores da liga, com apenas 25 anos, e deve fazer bom proveito disso por várias temporadas. Ao menos, em teoria. Isso porque Brian Windhorst, da ESPN, acredita que não há garantia de que o esloveno renove seu contrato com a equipe.

Isso já era uma preocupação da equipe. Afinal, Kirk Goldsberry, do site The Ringer, disse que a diretoria de Los Angeles não pôde falar com o empresário de Doncic, já que a troca era confidencial. Então, não conseguiram, antes da negociação, a confirmação de que o armador renovaria seu contrato. O atual acordo vai até o final da temporada 2026, com uma opção de extensão por mais um ano. A opção é do próprio Luka Doncic.

Esse, aliás, seria o principal motivo pelo pacote que o Lakers enviou ao Dallas Mavericks ser tão “pequeno”. Sem a confirmação de que o astro renovaria com Los Angeles, Rob Pelinka tirou da troca a escolha de primeira rodada de 2031 e o calouro Dalton Knecht.

Agora, com a afirmação de Windhorst, as coisas mudam. “Antes, Luka tinha o incentivo do contrato super máximo em Dallas. Ele ganharia US$315 milhões por cinco anos”, disse o jornalista.

“Mas após a troca, ele não tem mais essa possibilidade. Então, ele pode sair pra outro time, ou assinar um contrato mais curto, não de cinco temporadas”, completou.

Em sua entrevista de apresentação no Lakers, Doncic afirmou que iria sempre assinar o contrato máximo em Dallas. “Absolutamente não [havia chance de não reassinar]. Resposta fácil”.

As regras contratuais da NBA estipulam que um jogador All-NBA que esteja ao menos há oito anos na liga e quatro na mesma equipe pode receber um contrato que equivale a até 35% do teto salarial da liga. Como Luka saiu do Mavs, não se enquadra mais em um dos critérios, e isso fará com que seus vencimentos sejam menores. Assim, cria a possibilidade de “testar” o mercado e ver se há opções melhores para ele.

Pelo lado do Lakers, que enviou Anthony Davis na troca por Luka Doncic, sua saída seria o pior dos casos. Afinal, a aposta foi pensando em contar com o esloveno por várias temporadas, guiando a equipe na conferência Oeste. Caso esse não seja o caso, pode ser que Dallas tenha até mesmo “vencido” a troca.

Vale ressaltar, porém, que Windhorst não cravou que Luka não vai reassinar. O jornalista disse que há a possibilidade real, mas vai depender de como as próximas temporadas serão para Lakers e Doncic.

