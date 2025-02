Trocas de astros fazem crescer expetativa na trade deadline

Quatro astros saíram em trocas entre sábado (1) e domingo (2), enquanto cresce a expectativa por muito mais na trade deadline da NBA. Do nada, Anthony Davis e Luka Doncic, que sequer estavam em rumores recentes, mudaram de times. De’Aaron Fox era carta marcada no San Antonio Spurs, assim como havia um grande interesse do Sacramento Kings em cima de Zach LaVine. Antigo, até.

Mas muitos outros grandes jogadores podem sair até a próxima quinta-feira, prazo final para trocas. A trade deadline deve marcar negociações de outros atletas que já foram ao All-Star Game, como Jimmy Butler, Brandon Ingram e Nikola Vucevic. Apesar de os times encontrarem dificuldades para conseguirem um acordo, muitos deles estão concluindo com escolhas de segunda rodada.

Aliás, isso acontece porque as equipes entenderam como é o novo CBA. Se você fica acima do segundo nível de multas, penalizações acontecem. Mas mais que isso, quem “andar na linha”, tem como prêmio todas as exceções que a NBA oferece. Então, basicamente, ninguém quer dar escolhas de primeira rodada para outros times porque precisam fechar seus elencos com contratos baratos.

Publicidade

Veja o caso do Denver Nuggets, por exemplo. O time esteve nos rumores por Zach LaVine durante quase todo o início de 2024/25, mas tinha sérios problemas para efetuar trocas por astros, seja na trade deadline ou não. Com o teto salarial nas alturas, o Nuggets começou a perder jogadores importantes a cada offseason. Por isso, tratou de estender acordos prévios.

Leia mais

Desse modo, o Nuggets “travou” sua folha com quatro jogadores recebendo acima de US$22 milhões na atual temporada. Até aí, tudo bem. Mas isso fez com que o time perdesse talento no banco. Como o time está acima do segundo nível de multas, o elenco foi feito com atletas bem mais jovens do que o normal. Nada menos que nove possuem duas temporadas ou menos de experiência.

Publicidade

Daí, o resultado é o que se vê em quadra. Se Nikola Jokic não joga, é um sacrifício para vencer. Afinal, são dois triunfos em cinco partidas sem um dos principais astros, enquanto o time não consegue fechar trocas que façam algum sentido para o elenco.

E o Nuggets é apenas um dos times assim. São outros oito nas mesmas condições: Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Miami Heat e Philadelphia 76ers.

Então, é aí que entram os casos de astros saindo em trocas até a trade deadline. Luka Doncic só foi para o Lakers porque outro jogador (Anthony Davis) de nível similar em salários saiu para o Dallas Mavericks.

Publicidade

Como o Lakers está acima do segundo nível de taxas, tudo fica mais difícil. Não tem como o time “combinar” salários para fazer uma negociação simples. Aliás, foi por isso que Davis perdeu um bônus milionário na ida para o Mavs. Ele abriu mão para não deixar a equipe pagando mais multas.

Astros que podem sair em trocas na trade deadline

Jimmy Butler é o principal nome até aqui. Apesar de ele pedir troca, Butler limitou quatro times em um primeiro momento. Butler queria Houston Rockets, Golden State Warriors, além de Mavs e Suns. No entanto, já disse que não vai estender seu contrato com o Warriors se for para lá. Como resultado, as negociações acabaram.

Publicidade

O Suns ainda quer muito contar com Butler, mas precisa que Bradley Beal abra mão de cláusula de veto. Do contrário, tem que fazer a melhor manobra de todos os tempos (ou algo assim) para conseguir o ala.

Mas ainda precisa envolver Jusuf Nurkic no negócio. Se Nurkic estivesse jogando, na rotação, até seria possível. Mas com um contrato de mais US$19.3 milhões para 2025/26, produzindo tão pouco, é muito mais difícil de conseguir algo.

Ou seja, só acontece por um milagre.

Publicidade

Enquanto isso, tem Myles Turner, com um pé fora do Indiana Pacers. O pivô, que também já foi ao All-Star Game, está pronto para deixar o Pacers.

Isso porque está em último ano de contrato e o Pacers não vai pagar o que ele quer (cerca de US$30 milhões por ano). Então, é mais um nome que pode sair na trade deadline.

Por fim, astros como Nikola Vucevic e Brandon Ingram estão disponíveis no mercado de trocas. Se vão sair, o papo é outro.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA