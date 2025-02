Troca de Jimmy Butler: Heat e Warriors paralisam conversas

Nos últimos dias, relatos de que o Golden State Warriors teria voltado a ter interesse em uma troca por Jimmy Butler, do Miami Heat, apareceram. No entanto, no domingo (2), Brian Windhorst, da ESPN, informou que o jogador não teria interesse em assinar um novo acordo com a franquia após o término do contrato atual. Então, as negociações estão paralisadas.

“Jimmy Butler, do Heat, comunicou ao Warriors que não está disposto a assinar uma extensão de contrato. Portanto, as negociações para mandá-lo para o Golden State terminaram por enquanto, disseram fontes”, publicou o jornalista.

Butler terá uma opção de estender seu contrato mais uma temporada ao final da atual. Depois disso, será agente livre irrestrito, podendo assinar com qualquer equipe. Dessa forma, Golden State corre o risco de, se fizer uma troca pelo astro, acabar perdendo-o ao final de graça.

De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, Golden State estava “escolhendo” qual jogador iria atrás entre Butler e Zach LaVine. Alguns membros da diretoria preferiam o jogador do Heat, enquanto Steve Kerr e Stephen Curry estavam incertos sobre seu encaixe no vestiário. Assim, viam LaVine como uma opção mais segura e mais nova.

No entanto, o ex-Chicago Bulls foi trocado para o Sacramento Kings na noite de domingo. E agora, com a notícia de que Jimmy Butler não reassinaria com o Warriors, a equipe pode ficar sem troca pelos dois craques.

Contudo, o time de San Francisco ainda deve se movimentar até a fim do prazo de trocas, marcado para 6 de fevereiro. Isso porque o principal jogador da franquia, Stephen Curry, já declarou que quer vencer, seja o que for necessário. “As trocas do Warriors na NBA não cabem a mim decidir. Porém, eu quero vencer. Então, seja o que for necessário para isso”, comentou o ídolo.

O astro sabe que os reforços são de responsabilidade do GM Mike Dunleavy Jr. Entretanto, ele deu a entender que tem conversado com a diretoria para tratar o atual momento do time de San Francisco.

“A imprensa nunca saberá [se eu pressiono a diretoria]. Só que nós conversamos o tempo todo e eu quero vencer. De novo, esse não é meu trabalho. Não sou técnico, GM nem dono da equipe. Mas está bem claro onde eu me posiciono sobre fazer os ajustes necessários para vencer”, completou.

