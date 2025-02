Spurs e Kings fecham troca tripla envolvendo De’Aaron Fox

Era previsível, mas ninguém cravava que seria agora. O armador De’Aaron Fox é o novo reforço do San Antonio Spurs, após troca com o Sacramento Kings. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Fox chega ao Spurs para tentar fazer time texano ir aos playoffs. Em contrapartida, o Kings recebe Zach LaVine vindo do Chicago Bulls. No total, o negócio contou com sete jogadores e quatro escolhas de Draft.

De’Aaron Fox, de 27 anos, deixa o Kings após sete temporadas e meia e uma seleção para o All-Star Game. Apesar de fazer ótima campanha em 2024/25, Fox ficou de fora na lista dos reservas.

Por outro lado, o Bulls manda em troca Zach LaVine, que vem fazendo um de seus melhores anos da carreira na atual temporada. Aliás, ele volta a ser companheiro de DeMar DeRozan, reeditando a dupla de Chicago.

Para completar a troca por De’Aaron Fox, o Spurs mandou ao Bulls a escolha que tinha da equipe de Chicago para 2025. Ela tinha proteção, mas está de volta. Fazia parte da negociação de DeMar DeRozan quando foi para o time de Illinois.

A troca de De’Aaron Fox para o Spurs era prevista, pois o jogador queria uma extensão com o Kings. Mas mais que isso, o armador queria brigar por vitórias. Em Sacramento, ele disputou os playoffs apenas uma vez. No início da atual temporada, ele afirmou que gostaria de se aposentar pelo time, mas que preferia vencer jogos. Pouco depois, os rumores de que ele sairia “explodiram”, sempre com San Antonio entre os favoritos.

No entanto, o Kings emendou uma sequência de vitórias (dez em 11 jogos) e a diretoria avisou que não iria negociar o atleta. O time de Sacramento voltou a oscilar, apesar de ter feito troca de técnico. Demitiu Mike Brown após início ruim, enquanto Doug Christie assumiu em seu lugar.

Foi assim até a última semana, quando Charania informou que Fox ainda queria troca. Embora o agente do jogador sempre cravasse que não havia negociação, o repórter indicou que o armador dificilmente ficaria em Sacramento.

Enquanto isso, o Kings abriu conversas para acertar a negociação.

Vale lembrar que há cerca de dois anos, o Kings contava com Tyrese Haliburton e De’Aaron Fox para a armação.

Contratos da troca de De’Aaron Fox

Spurs recebe: De’Aaron Fox (US$34.8 milhões em 2024/25 e US$37.1 milhões em 2025/26) e Jordan McLaughlin (expirante de US$2 milhões)

Kings recebe: Zach LaVine (US$43 milhões em 2024/25 e mais US$94.9 milhões até 2026/27), Sidy Cissoko (expirante de US$1.9 milhão), escolhas de 2027 do Spurs, 2031 do Timberwolves (via Spurs), 2025 (Hornets, via Spurs, com proteção top 14)

Bulls recebe: Zach Collins (US$16.7 milhões em 2024/25 e US$18.1 milhões em 2025/26), Tre Jones (expirante de 9.1 milhões) e Kevin Huerter (US$16.8 milhões em 2024/25 e mais US$17.9 milhões em 2025/26), a própria escolha de 2025 que estava com o Spurs

Mudança no Kings

Após três anos brigando por vaga nos playoffs, o Kings resolveu ir atrás de DeMar DeRozan, que estava no Chicago Bulls. O negócio aconteceu na agência livre da NBA, mas o time demorou a engrenar.

Aliás, só o conseguiu depois que mandou o técnico Mike Brown embora. Até então, o time tinha 13 vitórias e 19 derrotas, com o 12° lugar. Depois da mudança, chegou a somar 23 triunfos em 43 jogos, ocupando a sétima posição.

Com a troca de De’Aaron Fox para o Spurs, o Kings ainda pode fazer outras negociações até o dia 6.

Agora, o time de Sacramento recebe um cestinha (LaVine) para poder atuar ao lado de DeMar DeRozan e Domantas Sabonis. O Kings deve fazer alguma outra negociação por um armador.

