Kings e Jazz estão perto de fazer troca na NBA, diz jornalista

O Sacramento Kings e o Utah Jazz estão próximos de fechar uma troca na NBA. De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o negócio é centrado em John Collins. O ala-pivô de Salt Lake City iria para a Califórnia, enquanto os demais detalhes da negociação não foram informados pelo jornalista.

Siegel já vinha sinalizando a troca de Kings e Jazz na NBA. Segundo ele, o objetivo do time de Sacramento era conseguir um complemento para Domantas Sabonis no garrafão. Como Collins tem médias de 18.1 pontos e 8.4 rebotes, além de 44.6% dos três pontos, logo passou a ser um alvo da franquia.

O desafio de concluir a troca é Danny Ainge. O dirigente do Utah Jazz é um dos executivos mais exigentes do mercado. Portanto, é provável que a oferta de Sacramento envolva alguns ativos.

“Pelo que ouvi, ele espera conseguir uma escolha de primeira rodada por Collins”, informou o jornalista.

As franquias, aliás, por pouco não fecharam esse negócio há uma semana. De acordo com James Ham, do portal The Kings Beat, as partes tinham um acordo fechado pelo ala-pivô. Os próprios jogadores, inclusive, já haviam sido informados. No entanto, as equipes recuaram.

A busca do Kings pelo reforço visa manter o nível da equipe com a provável saída de De’Aaron Fox. No início da semana, Shams Charania, da ESPN, informou que a franquia da Califórnia definiu o objetivo de trocar o armador até 6 de fevereiro, data limite para negociações.

Embora seja um dos astros do time, Fox está em reta final de contrato com o Kings. Além disso, segundo Sam Amick, do The Athletic, ele “expressou um desinteresse” em reassinar com o Kings.

Fox está na equipe desde 2017, quando foi selecionado com a quinta escolha do draft daquele ano. Desde então, porém, só foi aos playoffs uma vez, quando perdeu para o Warriors na primeira rodada de 2023.

Ainda em novembro, o camisa 5 chegou a declarar que, embora gostasse de Sacramento, queria vencer. Na época, deu a entender que não achava possível ser campeão pelo Kings. E parece que a sua opinião não mudou.

Seja para o reforço de Collins ou a saída de Fox, o Kings tem somente mais uma semana. Isso porque, o dia 6 de fevereiro marca o prazo final para que as equipes realizem trocas na temporada 2024/25 da NBA. Portanto, o prazo é curto.

