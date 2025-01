Celtics disponibiliza jogador para troca na NBA

O Boston Celtics pode se mexer até a trade deadline da NBA na próxima semana e disponibilizou um jogador para troca. O ala-armador Jaden Springer é um nome que a franquia pode usar como moeda de troca para conseguir algum tipo de reforço para sua rotação até o fim da campanha de 2024/25. Os atuais campeões podem se mexer em algum movimento menor.

A informação é de Kevin O’Connor, analista do portal The Ringer. De acordo com ele, o especialista defensivo e seu salário de US$4 milhões podem ajudar Boston a obter ajuda mais imediata na rotação.

Aliás, o camisa 44 foi reforço celta da última trade deadline. Em um acordo com o Philadelphia 76ers, que não custou nada além de uma escolha de segunda rodada do Draft. A grande questão, no entanto, é que ele não se consolidou na rotação do time campeão da NBA. Assim como já havia acontecido no Sixers, onde chegou como escolha de primeira rodada.

Desde que chegou à franquia, disputou 41 partidas com uma média de apenas 6.4 minutos por jogo. Em geral, tem atuado mais nos períodos finais de jogos já decididos, com raras aparições em momentos reais de rotação. Apesar de ser muito bom na defesa, ele tem algumas dificuldades ofensivas, sobretudo quanto ao arremesso. Em Boston, sua eficiência é de apenas 28% do perímetro.

No entanto, suas participações cresceram nos últimos dias. Ele atuou por 20 minutos nas vitórias sobre Chicago Bulls e Los Angeles Clippers. Além disso, ganhou algum tempo de quadra na derrota para o Houston Rockets. Porém, com situação financeira limitada, o contrato de calouro de Springer pode ser uma forma de Boston buscar reforços.

Além da questão de reforços, Boston também olha para as finanças quando o assunto é Springer. Encontrar uma troca para o jogador antes da trade deadline da NBA acabar, ou dispensá-lo, faria o Celtics economizar algum dinheiro na Luxury Tax.

Essa informação é do insider Brett Siegel do portal Clutch Points, e foi dada alguns dias antes da informação de Kevin O’Connor.

Por fim, existem nomes de pequeno porte no mercado que podem interessar Boston. Um deles, por exemplo, é Javonte Green do New Orleans Pelicans. A franquia do Oeste teve uma temporada destruída pelas lesões, e também olha para possíveis movimentos que ajudem a economizar um pouco de dinheiro em eventuais multas pelo preço do elenco.

Green é um bom ala que joga dos dois lados da bola. Consegui-lo e trocar por alguém que “só” defende, aumenta o leque de opções de Joe Mazzula. A informação também é de Siegel.

As médias de Green em 2024/25 são de seis pontos, 3.5 rebotes e 1.1 roubo de bola em 21.9 minutos por jogo. Além disso, ele acerta 38.2% das bolas de três. Por fim, seria um retorno. Afinal, ele jogou em Boston no começo de sua carreira entre 2019/20 e 2020/21.

É certamente um dos alvos que Boston pode buscar se escolher negociar Jaden Springer até a próxima quinta-feira.

