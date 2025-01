Kristaps Porzingis: “Celtics era um leão da NBA e virou um gatinho”

Kristaps Porzingis é um dos jogadores do Boston Celtics mais abertos a falar da crise técnica do campeão da NBA. O time só venceu 11 dos últimos 20 jogos e, assim, se afastou da disputa pela liderança do Leste. É um número alto de derrotas para uma equipe que só perdeu 14 vezes na campanha passada inteira. Mas, para o pivô, os resultados e desempenho refletem uma mudança de espírito.

“Nós éramos um leão na última temporada, mas viramos um ‘gatinho’ em alguns jogos desse ano. Não é fácil recuperar aquele espírito da campanha passada, pois é a natureza humana. A gente não pode tentar nos enganar e encarar cada jogo como um confronto de playoffs. Não é assim. Sabemos quem somos e vamos crescer na hora da decisão, mas temos que ser mais regulares”, cobrou o atleta letão.

A análise de Porzingis, no entanto, ocorreu depois de uma das boas noites do Celtics. Boston viajou até Dallas e não deu chances para um desfalcado Mavericks na reedição das finais de 2024. Foi uma vitória segura, em que a diferença não caiu dos dígitos duplos em nenhum instante do último quarto. Para Porzingis, a atuação contra o Mavericks deve servir como um exemplo de postura.

“Nesse momento, a equipe trabalha para reavivar o instinto assassino dentro de nós. A gente quer voltar a ter esse espírito. Até jogamos muito bem em alguns momentos, mas oscilamos demais. Eu sinto que, em certas noites, atuamos como se nós estivéssemos em piloto automático. Precisamos nos reconstruir com vitórias sólidas, como essa hoje, pois isso é competir”, indicou o pivô de 29 anos.

Confiança

Jaylen Brown tem uma avaliação um pouco diferente de Porzingis sobre o momento do Celtics. Concorda que, a princípio, o desempenho do time está em baixa por uma questão de postura. Não vê falta de espírito competitivo, mas confiança menor do elenco em relação à última temporada. Algo que vai se resolver em breve, pois o ala já vê a mudança se desenhando.

“A confiança está voltando aos poucos. Então, só temos que trabalhar que a confiança vem ao natural. Você precisa seguir lutando se quiser virar o time que que ser. Será testado e precisa passar nesses testes para, assim, provar o seu valor. Não tem sido fácil. Mas, se você mantiver o espírito positivo, vai entrar em quadra e fazer a maré virar”, garantiu o astro.

É comum que times em má fase creditem isso a um baixo rendimento defensivo. Mas, para Brown, o problema do Celtics está do outro lado da quadra. “O sistema ofensivo, em particular, nem sempre está funcionando. Os arremessos não caem e o jogo fica meio feio. O ritmo não está como gostaríamos, mas tudo bem. É um cenário que um campeão precisa reverter”, concluiu.

Sem drama

O técnico Joe Mazzulla, assim como Kristaps Porzingis e Brown, não nega que o Celtics não faz uma temporada da NBA à altura das expectativas. No entanto, diferente dos comandados, sempre teve uma visão menos urgente das oscilações de desempenho. Vitórias e derrotas, afinal, são algo normal em uma campanha longa. O importante é não deixar que isso abale a união e trabalho do elenco.

“Aqui dentro, antes de tudo, nós seguimos juntos. Mantemos o nosso entendimento dos altos padrões que queremos alcançar, mas sem alarmismo. Quando perdemos, ficamos bravos e buscamos entender o que fizemos de errado. Por outro lado, nas vitórias, nós sabemos que há coisas em que ainda podemos melhorar. A nossa conectividade como time, em síntese, é bem importante”, avaliou o treinador.

