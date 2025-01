Austin Reaves revela que vitória sobre Celtics tem peso maior

O Los Angeles Lakers venceu o Boston Celtics na semana das rivalidades da NBA e Austin Reaves admitiu que a vitória sobre o rival tem um peso maior para a equipe. O ala-armador deu entrevista após o triunfo de mais de 20 pontos e falou sobre o sentimento de sair vitorioso em no confronto entre as franquias mais vitoriosas da liga.

“Acho que todos nós crescemos assistindo Lakers e Celtics. As rivalidades sempre têm um significado um pouco maior”, disse Reaves. “Isso não muda quando você se torna parte disso. Na verdade, cresce ainda mais. Houve tantas batalhas que LA e Boston tiveram na história de ambas as franquias. Estou apenas feliz por fazer parte disso. Gosto de pensar que compito da mesma forma em todos os jogos”.

Reaves também reconheceu que, embora dê seu máximo todas as noites, os jogos contra Boston têm um peso maior.

“Eu gosto de pensar que jogo duro todas as noites, mas é um clássico”, admitiu Reaves. “Lakers-Celtics sempre tem um peso um pouco maior, e acho que todo o grupo, a energia, a sensação em torno de todos, até mesmo esta manhã no aquecimento, era um pouco mais intensa. Então, eu quis entrar em quadra e fazer meu trabalho, dando o meu melhor para tentar contribuir para a vitória”.

Ademais, Austin Reaves teve um jogo sólido, marcando 23 pontos e somando seis assistências na vitória. Após o triunfo, Reaves comentou sobre a história das duas equipes e como ele gosta de fazer parte dessa rivalidade lendária.

Embora a rivalidade entre Lakers e Celtics não tenha sido tão empolgante nos últimos anos, sempre haverá uma motivação extra quando os maiores vitoriosos da NBA se enfrentam. Nos anos 1980 o clássico entre os times dominou a NBA, com Magic Johnson de um lado e Larry Bird do outro.

No entanto, os anos 1960 e 1970, já tinham grandes finais de NBA entre as duas equipes, com Boston sempre levando a melhor. A franquia venceu oito vezes em cima do Lakers antes da primeira vitória de do time de Los Angeles, em 1985. No total, são nove vitórias para o atual campeão, contra três para a equipe de LeBron James em finais.

No final dos anos 2000, a rivalidade surgiu novamente, com os dois times protagonizando duas finais de NBA. Um título para cada. Assim, desde então, o clássico tem perdido deixou de ter dois protagonistas rivais, mas sempre com um duelo que chama a atenção do público que acompanha a liga.

