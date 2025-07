Vídeo mostra contratação de D’Angelo Russell pelo Mavericks

O Dallas Mavericks fechou a contratação de D’Angelo Russell. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador acertou com o Mavs por dois anos no valor de US$ 13milhões. Desse modo, ele chega para reforçar um quadro de armadores desfalcado, por conta da grave lesão do titular Kyrie Irving.

O contrato com o Mavericks é mais uma chance para Russell na NBA. Após temporadas medianas com Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, o armador passou por dúvidas e terá dois anos para provar que tem condições de voltar a jogar em alto nível. Algo que ele e o GM Nico Harrison tem total confiança de que vai acontecer.

O otimismo foi revelado em conversa após o acordo entre Russell e o Mavericks. Em um quarto, o ex-Lakers conversou por telefone com Harrison. Nas poucas palavras trocadas, os dois revelaram confiança na nova fase.

“Nem acredito que ainda tenho seu número. Você realmente se encaixa no que estamos tentando fazer”, disse Harrison.

Na sequência, D’Angelo Russell respondeu: “Gosto de mim mesmo quando estou com algo a provar”. Por fim, o GM do Mavericks rebateu: “Não, cara, eu é que gosto de você com algo a provar. Isso vai dar trabalho para os outros”.

Nico Harrison falando com o D’Angelo Russell após ele assinar com o Mavericks Nico: “Estou empolgado… Você encaixa no que estamos fazendo” D’Lo: “Gosto quando tenho algo a provar” Continua após a publicidade Nico: “Também gosto de você assim… Vai ser um problema pros rivais.” pic.twitter.com/3fquClSfSp — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) July 9, 2025

Com a contratação no Mavericks, D’Angelo Russell de fato precisa se provar. Nos últimos anos, o armador tem vivido um declínio na carreira. Enquanto já foi all-star no seu auge, ele mostrou que não é o mesmo do passado. Em 2024/25, por exemplo, o jogador teve a pior média de pontos e o pior aproveitamento nas bolas de três (31,4%) em dez anos de NBA.

Em baixa no Lakers, assim, o armador foi trocado para o Nets no final do ano passado. Foi na primeira passagem pela equipe do Brooklyn que D’Angelo Russell viveu sua melhor fase na liga. Em 2019, ele alcançou médias de 21,1 pontos e sete rebotes. No entanto, o retorno ao Nets não saiu como esperado, já que a franquia não se interessou pela renovação do vínculo.

No Mavericks, portanto, Russell chega para tentar ser titular mais uma vez. Com Irving lesionado até o início de 2025, é provável que ele ganhe uma chance no time inicial de Dallas durante o começo da próxima temporada. Assim, uma chance dele conduzir um núcleo promissor, com Cooper Flagg e Anthony Davis.

