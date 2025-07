Bucks briga com Lakers em troca por Andrew Wiggins

O Los Angeles Lakers tem um adversário na troca pelo ala Andrew Wiggins: o Milwaukee Bucks. De acordo com o jornalista Anthony Irwin, do site The Athletic, o time californiano “voltou com tudo” após os rumores de que o Bucks queria contar com o canadense para a próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Andrew Wiggins, de 30 anos, chegou ao Heat em troca com o Golden State Warriors. Ele fez parte do negócio que mandou o astro Jimmy Butler ao time de San Francisco. No entanto, a equipe de Miami vem conversando com várias diretorias para despachar o jogador.

No Heat, o ala fez 17 jogos e obteve médias de 19.0 pontos, 4.2 rebotes e 3.3 assistências, enquanto acertou 36% nos arremessos de três. Primeira escolha do Draft de 2014, Wiggins ainda é um bom defensor de perímetro, algo que atraiu o Lakers.

Continua após a publicidade

Aliás, a conversa de troca entre Heat e Lakers por Wiggins era baseada em Rui Hachimura, Dalton Knecht e uma escolha de primeira rodada. De acordo com Jovan Buha, também do The Athletic, Gabe Vincent, Maxi Kleber e Shake Milton não seriam o bastante para o time de Miami fechar o negócio.

“Não sei se uma proposta de troca com Gabe Vincent, Maxi Kleber, Shake Milton e uma primeira escolha te dão Wiggins. Então, vou falar o que ouvi: Miami pediu uma pick de primeira rodada, além de Dalton Knecht. Mas o Heat também quer a inclusão de Rui Hachimura na troca. Afinal, o time quer se manter competitivo”, disse Buha.

Continua após a publicidade

Leia mais

Apesar de o Bucks ter muito interesse em troca por Andrew Wiggins, o Lakers ainda é o favorito. O time de Los Angeles, aliás, já tentou negociar Knecht. No entanto, a negociação com o Charlotte Hornets por Mark Williams não seguiu em frente. Afinal, após exames, a direção achou que o pivô não teria condições de jogar por longos períodos por conta de lesões.

De acordo com Ethan J. Skolnick, do Five Reasons Sports, o Bucks ficou muito perto de conseguir a troca por Wiggins. O negócio aconteceria antes do Draft de 2025, mas as conversas pararam.

Andrew Wiggins tem contrato garantido com o Heat para a campanha em 2025/26 e vai receber US$28.2 milhões. Então, para o ano seguinte, o jogador possui a opção de sair do acordo, no valor de US$30.1 milhões.

Continua após a publicidade

O Lakers vê em Wiggins um bom defensor e que pode contribuir no ataque. Vale lembrar que, se a troca acontecer, o time de Los Angeles terá três jogadores que foram primeira escolha no Draft da NBA: LeBron James (2003), Deandre Ayton (2018), além do ala. Luka Doncic foi a terceira no mesmo recrutamento de Ayton.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA