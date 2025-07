Ingresso para ver Cooper Flagg contra Lakers na NBA assusta

Primeira escolha do Draft 2025 da NBA, Cooper Flagg vai enfrentar o Los Angeles Lakers na estreia do Dallas Mavericks na Summer League, mas o preço do ingresso assusta. É o mais caro desde quando Victor Wembanyama jogou na liga pela primeira vez, de acordo com a Vivid Seats.

Para ter uma ideia, o valor médio para assistir ao primeiro jogo de Cooper Flagg é de US$223. A conversão, na cotação atual, seria em torno de R$1224,50. Os mais caros chegam a custar US$3073. Ou seja, R$16.8 mil. Apenas Wembanyama tinha preço mais caro: US$297 o ticket médio: R$1630,82.

O jogo contra o Lakers será o primeiro de Flagg na NBA. A partida vai acontecer na NBA 2K26 Summer League de Las Vegas, onde os 30 times vão disputar o título a partir desta quinta-feira (10).

Enquanto o Lakers jogou o California Classic Summer League entre os dias 5 e 8 de julho, Flagg e o Mavs apenas treinaram. O ala falou sobre o período de treinos que teve ao lado de seus novos colegas, embora seja um elenco diferente do que terá na estreia da temporada regular, em outubro.

“Eu estou empolgado, mas só por conhecer os caras, treinar junto de alguns deles como um grupo, voltar à quadra e jogar cinco contra cinco”, disse.

Cooper Flagg sabe que sua jornada na NBA começa diante do Lakers, apesar de ser apenas um torneio de exibição após o Draft. Mas, ainda assim, é uma competição em que outros jogadores estarão em quadra de olho em algumas das poucas vagas nos elencos da liga. Então, serão jogos duros, com cada um tentando mostrar o seu melhor.

“Eu sei que a gente treinou muito e cada um aqui tem o seu objetivo na Summer League, mas é mais do que deixar a primeira impressão na NBA”, concluiu Flagg.

Ele vai enfrentar o Lakers, que teve boa participação no California Classic, incluindo Dalton Knecht, Bronny James e o cestinha Cole Swider (ainda sem contrato na NBA). O Mavericks, até aqui, listou Ryan Nembhard (irmão de Andrew, do Indiana Pacers), Melvin Ajinca, escolha de segunda rodada no recrutamento de 2024, além de Aliou Diarra, primeira escolha do Draft da G League.

A ESPN 4 e o Disney + transmitem, ao vivo, a partir de 21h (horário de Brasília) o jogo de estreia de Cooper Flagg na NBA nesta quinta-feira.

