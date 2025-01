Confira as últimas notícias sobre a venda do Boston Celtics

O Boston Celtics, equipe mais vitoriosa da NBA, está à venda já há alguns meses e há novas notícias sobre a situação. Embora tenha acabado de vencer o título e conte com alguns dos melhores jogadores da liga, a família Grousbeck decidiu vender o time. Assim, começou uma guerra de interessados para comandar a franquia.

Os Grousbeck compraram o time por US$360 milhões em 2002. Desde então, chegaram em duas finais da NBA, vencendo um título. Além disso, expandiram a marca ao redor do mundo. Por isso, a venda pode subir até a casa dos US$6 bilhões. Ou seja, um ganho de mais de 15 vezes desde a compra.

A venda será conduzida em duas fases. No começo,, o novo grupo adquirirá 51% do time, com os 49% restantes sendo transferidos até 2028. O atual governador do time, Wyc Grousbeck, expressou o desejo de continuar em sua função até a conclusão da transição, embora isso dependa do novo dono.

Entre os concorrentes está um consórcio liderado pelo atual co-proprietário Steve Pagliuca. Não há informação oficial dos outros grupos, mas, segundo relatos, já passaram pela avaliação da NBA. Robert Hale, outro investidor dos Celtics, demonstrou interesse, e Mark Bezos, irmão do fundador da Amazon, Jeff Bezos, também é um nome veiculado.

Com o portal Sportico avaliando a franquia em US$5.66 bilhões e a revista Forbes estimando US$6 bilhões, o Celtics pode superar o recorde de US$4.65 bilhões pagos pelos Washington Commanders, na NFL. No entanto, alguns analistas especulam que alcançar a marca de US$6 bilhões pode ser um desafio.

Isso porque o Celtics não é dono de sua arena, o TD Garden. E isso pode ser um problema para os eventuais compradores. Enquanto isso, o time acabou de renovar o aluguel com mais 12 anos, o que garante estabilidade até mesmo para, no futuro, construir uma nova arena. Além disso, outro problema é a luxury tax da última temporada, de mais de US$80 milhões.

Mais do que uma negociação de bilionários, as notícias sobre a venda podem refletir no basquete do Boston Celtics e nas pretensões da equipe para a NBA. Isso porque os novos donos teriam de escolher manter o time para a temporada 2025/26. Algo, portanto, que levaria os salários para mais de US$500 milhões. Assim, Boston enfrentaria a maior luxury tax da história da liga.

Uma situação parecida aconteceu com o Minnesota Timberwolves. A equipe, recém vendida para novos donos, trocou Karl Anthony-Towns. Se não o fizesse, teria enfrentado taxas históricas por conta do alto salário do jogador. O preço foi pago nas quadras, porém, já que Towns é candidato a MVP pelo New York Knicks. Enquanto isso, Minnesota foi de primeiro colocado da Conferência Oeste na última temporada para oitavo lugar na atual.

