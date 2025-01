Boletim de rumores e trocas da NBA (18/01/2025)

Bem-vindo à edição de 18 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Pacers recusa sondagens de troca por Andrew Nembhard

Não se fala muito sobre o Indiana Pacers quando o assunto são trocas, pois a equipe não parece tão ativa no mercado. Afinal, após um início de temporada ruim, o time embalou nos últimos jogos. Mas isso não quer dizer que não recebam sondagens. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, várias franquias entraram em contato para checar a disponibilidade de Andrew Nembhard.

“A recente extensão de contrato de Andrew ainda não começou a valer, então ele seria um candidato atrativo para trocas. Mas, apesar do grande interesse, Indiana não está aberto a fazer negócio. A equipe tem planos para o jogador porque o vê como parceiro ideal de armação para Tyrese Haliburton”, contou o jornalista. Nembhard registra médias de 10,7 pontos e 5,0 assistências nessa temporada.

Rivais veem possível saída de Pat Connaughton do Bucks

O Milwaukee Bucks está em ascensão na conferência Leste. Por isso, pode entrar na reta final da janela de trocas com fôlego renovado para buscar reforços. Mas, nos bastidores, a aposta é outra. Vários rivais creem que o time vai focar em reduzir a sua folha salarial. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, Pat Connaughton seria o principal candidato a deixar a equipe até fevereiro.

Nesse momento, a franquia do Wisconsin está US$6,5 milhões acima do segundo limiar do teto salarial da liga. Como resultado, vai pagar multas mais pesadas e trabalha com duras restrições para fechar trocas. “Despachar” o ala, que perdeu considerável espaço na rotação nas últimas duas temporadas, já seria o bastante para tirá-la dessa faixa.

Enquanto mira pivôs, Knicks pode negociar Jericho Sims

Não é segredo para ninguém que o New York Knicks está em busca de pivôs e reforços de garrafão antes da trade deadline. Mas, ao mesmo tempo, estaria aberto a negociar um dos jovens da posição que estão no elenco. Segundo Stefan Bondy, do jornal New York Post, a franquia disponibilizou Jericho Sims para negociações nos últimos dias.

A notícia não chega a ser uma surpresa por causa do status do atleta dentro do elenco. Ele entra e sai da rotação, enquanto perdeu minutos para o novato Ariel Hukporti nas últimas semanas. Com Mitchell Robinson perto de voltar às quadras, o espaço deverá diminuir ainda mais. Sims anota 1,9 pontos e 3,7 rebotes por jogo na temporada.

Ex-astro da NBA, DeMarcus Cousins vai jogar na Mongólia

DeMarcus Cousins, certamente, foi um dos principais pivôs da NBA na década passada. Mas, agora, a sua carreira virou uma jornada curiosa pelo mundo do basquete. A nova parada dessa aventura vai ser na Mongólia. O atleta de 34 anos e quatro vezes all-star foi anunciado como reforço do Selenge Bodons. O time é o atual vice-líder da liga de basquete do país.

O veterano disputou 11 temporadas na NBA antes de explorar outros países. Ele jogou no basquete de Porto Rico, primeiramente, e levou os Mets de Guayabo à semifinal da liga local. Depois, foi campeão e MVP das finais taiwanês pelo Taiwan Beer Leopards. O astro agora vai defender uma equipe recém-promovida à primeira divisão da Mongólia sediada em uma cidade de 61 mil habitantes.

Cousins disputou 654 jogos por sete equipes durante a sua carreira na NBA. Registrou médias de 19,6 pontos, 10,2 rebotes e 3,0 assistências por noite. No ano passado, ele confirmou que não planeja mais tentar voltar ao basquete norte-americano.

– O ala Keion Brooks, para começar, vai jogar pelo New Orleans Pelicans até o fim da temporada. Ele assinou um contrato two-way com a franquia, depois de deixar boa impressão ainda no período de pré-temporada.

– Enquanto isso, o Charlotte Hornets começou a trabalhar para negociar Nick Smith Jr. O time informou interessados que o atleta, selecionado na primeira rodada do draft de 2023, está disponível para trocas antes da trade deadline.

– Pete Nance, por sua vez, deixou o Philadelphia 76ers. No entanto, em poucos dias, já retornou. O ala-pivô foi dispensado na semana passada, mas seguiu em contato com a equipe e assinou um vínculo two-way dias depois.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 18/01, você lembra de Terrance Ferguson? Pois o ex-ala-armador do Oklahoma City Thunder é o novo reforço do Venados de Mazatlan, do México.

