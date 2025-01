Jonathan Kuminga trava grandes trocas no Warriors

Em meio a rumores de trocas, Jonathan Kuminga deve ser o nome que impedirá o Golden State Warriors de fazer um grande movimento. O ala-pivô não assinou uma extensão de contrato na offseason e segue intrigando a franquia com o tamanho de seu potencial para os próximos anos. Com isso, qualquer troca grande se torna mais complicada de acontecer na franquia.

Então, Tim Kawakami, do portal The Athletic, em podcast, falou sobre a problemática que é trocar o jovem ala no momento.

“Acho que o Warriors sabe mais do que ninguém que esse time não está ótimo agora. Então, todos os discursos recentes não são do tipo de quem não sabe o que está fazendo. A grande questão nesse meio tempo é que o time não tem certeza se liberar Kuminga é o movimento certo. Afinal, ele pode se tornar um astro em outro lugar, enquanto a melhor de Golden State não é o suficiente para brigar pelo título”, afirmou.

A fala do jornalista se refere às recentes entrevistas de Stephen Curry, Draymond Green e Steve Kerr. Os três principais líderes da franquia falaram sobre como melhorar o time era importante, mas ressaltaram que isso não poderia acontecer “sacrificando” o futuro da franquia. Kuminga e as escolhas de primeira rodada do Draft, são os principais ativos da franquia neste sentido.

Quem também abordou o tema foi Mike Scotto, do site HoopsHype. Segundo o jornalista, Golden State tem alvos de troca, mas não os maiores possíveis, justamente por seguir essa linha de preservar seus principais ativos jovens.

A principal busca do Warriors no mercado de trocas está focado em pivôs, sem que os eventuais movimentos envolvam Jonathan Kuminga.

“Golden State segue ativo no mercado. Parece que a grande procura da franquia é por um jogador melhor no mercado de pivôs. Nomes como por exemplo, Nikola Vucevic do Chicago Bulls, John Collins do Utah Jazz, Jonas Valanciunas do Washington Wizards e Robert Williams do Portland Trail Blazers, foram consultados. Por outro lado, as chances de obter Jimmy Butler do Miami Heat ou Cam Johnson do Brooklyn Nets, são improváveis”, explicou.

Johnson, aliás, já foi oferecido para o Warriors na troca que a franquia fechou por Dennis Schroder há algumas semanas. A grande questão é que o Brooklyn Nets exigiu que Kuminga fosse enviado para New York em troca. Golden State recusou, e por isso o acordo ficou centrado apenas no armador alemão.

Com a aproximação da trade deadline, tudo indica que a franquia de San Francisco não está parada no mercado.

