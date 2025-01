Steve Kerr projeta futuro de Stephen Curry no Warriors

A parceria de Steve Kerr e Stephen Curry trouxe muito sucesso para o Golden State Warriors. Afinal, são quatro títulos na última década, com cinco aparições em finais. Além disso, o jogador foi duas vezes MVP sob a tutela do técnico. Agora, foi a vez do comandante falar sobre a relação com o astro e projetar o futuro da dupla.

“Eu não acho que ele pediria uma troca”, disse o treinador. Vale dizer que, embora tenha começado bem a temporada, o Warriors tem apenas 19 vitórias em 39 jogos atualmente Acho que ele ama o Warriors. Ele ama a ideia de estar aqui para sempre. Acho que isso importa para eles. Isso que o torna diferente dos outros. Por isso ele não está pedindo para trocarmos tudo para trazer ajuda pra ele”, seguiu.

“Ele é especial de muitas formas. Se cobra muito e adora estar aqui. Então, acho que os torcedores não precisam se preocupar com sua saída. Ele é um grande jogador e temos sorte de vê-lo jogar. Com sorte, isso seguirá por vários anos, e acho que será o caso”, concluiu.

Como dito por Steve Kerr, Stephen Curry já deixou claro que não quer que o Warriors faça “loucuras” para trazer novos jogadores. Dessa forma, o craque está em sua 16ª temporada em Golden State. Com dez seleções ao All-Star Game, dois MVPs, vários recordes e quatro títulos, é um dos maiores jogadores da história da franquia e também entra na discussão para um dos maiores da história da NBA.

Durante seu tempo na equipe, dois de seus principais companheiros foram Kevin Durant e Klay Thompson. Durant ficou apenas três temporadas, mas garantiu dois títulos, formando uma das maiores equipes de todos os tempos.

Já Thompson, passou 12 temporadas sendo parceiro de Curry. Juntos, foram chamados de Splash Brothers, e foram parte da revolução dos três pontos na NBA. No entanto, o ala-armador saiu na última temporada, indo para o Dallas Mavericks. Então, Curry agora vê em Draymond Green seu grande parceiro de longa data.

Entretanto, a franquia busca melhorar sua posição nessa temporada. Atualmente na zona de play-in, o Warriors pode fazer mais movimentações até a data limite para trocas, em 6 de fevereiro. Vale dizer ainda que o time já acertou a contratação de Dennis Schroder, mas o efeito de sua chegada não foi o esperado.

