Jonas Valanciunas é um possível alvo do Knicks no mercado

O New York Knicks tem sido citado como um time muito presente no mercado de pivôs da NBA e Jonas Valanciunas pode ser um alvo da franquia. Além disso, alguns jogadores da equipe também são vistos como negociáveis até a trade deadline, buscando a maior profundidade do elenco. O veterano é um dos nomes que mais atrai a atenção entre os nomes de sua posição ao redor da liga.

A informação sobre um possível interesse de New York, veio do jornalista Ian Begley, da rede SNY TV. Jonas Valanciunas pode ser uma alternativa para o Knicks no mercado de pivôs, caso um outro nome do atual elenco seja negociado.

“O Knicks está seguro de que Mitchell Robinson estará em quadra até fevereiro no máximo. Isso é algo que a franquia tem aguardado desde que 2023/24 começou. No entanto, ele também não está descartado como um ativo para trocas. Nesse caso, Valanciunas seria um alvo potencial para New York”, explicou o insider.

A questão parece estar atrelada a saúde de Robinson que tem lidado com lesões frequentes nos últimos anos. Ele ainda não estreou em 2024/25 e disputou apenas 31 partidas na campanha passada. Apesar de sua presença defensiva incrível e dominância nos rebotes, ele não consegue ter sequência de jogos.

Enquanto isso, o Knicks também tem disponibilizado o jovem pivô Jericho Sims no mercado. De acordo com Stefan Bondy, do jornal The New York Post, a equipe tem buscado entender o valor do jogador em possíveis trocas. Ele não tem tido minutos regulares, mesmo sem a presença de Robinson na rotação. O calouro Ariel Hukporti, aliás, tem jogado mais do que ele nas últimas semanas.

Além disso, o valor que o Washington Wizards enxerga no pivô lituano não é tão alto. O jornalista David Aldridge do portal The Athletic, falou sobre isso na última terça-feira (14).

“A impressão geral da NBA é de que o preço por ele não será tão alto em Washington. Uma fonte da liga que pertence a um time que não está em negociações por Valanciunas, diz que o Wizards deve receber duas escolhas de segunda rodada na melhor das hipóteses. Então, seria uma grande surpresa se algo a mais fosse alcançado pela franquia nessas negociações”, cravou Aldridge.

Apesar disso, o Knicks não é a primeira franquia vinculada ao pivô. Afinal, o Los Angeles Lakers o teve como um alvo durante a agência livre, e segue o tendo como um nome para reforçar sua profundidade entre os pivôs da equipe.

Outro time que também esteve em rumores foi o Denver Nuggets. O interesse no armador Jordan Poole, poderia fazer com que a franquia também puxasse o gatilho para obter o lituano.

Em 2024/25, Valanciunas tem sido um reserva no time de reconstrução de Washington, com médias de 11.6 pontos, 8.1 rebotes e 2.2 assistências em pouco menos de 20 minutos por partida.

