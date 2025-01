Alvo de troca, Jonas Valanciunas reflete sobre futuro no Wizards

A troca de Jonas Valanciunas pelo Washington Wizards é vista como uma quase certeza nos bastidores da liga. Mas, enquanto nada se concretiza, os envolvidos devem manter uma postura mais equilibrada. A NBA, afinal, é um negócio e todos são profissionais. O pivô lituano foi questionado sobre as especulações de saída da franquia e, a princípio, seguiu o discurso isento.

“O que pode acontecer no futuro, a princípio, é um mistério. Alguma coisa pode ocorrer hoje, amanhã, não sei. Mas, se for envolvido em uma negociação, assim seja. Sei que esse é um time jovem que está tentando acumular ativos. Eu assinei o nosso contrato sabendo disso. Então, não dá para prever nada. Tudo pode acontecer”, refletiu o veterano, depois da derrota contra o New York Knicks.

A mera presença de Valanciunas no elenco do Wizards é uma surpresa. Ele teve várias ofertas de times competitivos na offseason, mas chocou o mercado ao assinar com a equipe de Washington. Foi um contrato de US$30 milhões por três anos. O pivô sabe que muita gente estranhou a sua escolha. No entanto, garante que não se arrepende dessa decisão como agente livre. Pelo contrário.

“Washington me quis, mostrou que confia em mim, então estou feliz aqui. E, por isso, você precisa ser paciente. Nós vamos melhorar. Temos um grupo jovem ansioso para crescer e, assim, que me ajuda a evoluir também. Sinto-me motivado para treinar e aprimorar as minhas habilidades. Então, digo que essa é uma experiência que me faz bem também”, contou o jogador europeu.

Interesse

Não faltam interessados, a princípio, em tentar uma troca com o Wizards para adquirir Jonas Valanciunas. O pivô não é um dos nomes mais comentados do mercado por acaso. Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, por exemplo, são duas das franquias que monitoram a situação. O lituano confirmou que, durante a offseason, o Knicks também mostrou interesse em seu basquete.

“Eu não sei se foi algo sério, pois era o meu empresário quem cuidava das propostas. Mas posso dizer que recebemos contatos do Knicks mesmo. O problema é que essas negociações não são tão fáceis. Há detalhes estratégicos que poucos sabem, como a flexibilidade financeira, por exemplo”, explicou o veterano. Washington tinha espaço aberto na folha salarial e, por isso, se adiantou à concorrência.

O Wizards quis investir em Valanciunas no meio do ano e, depois de alguns meses, já deve se desfazer do atleta. Pode soar estranho para muita gente, mas o pivô não se incomoda. “Todos os times fazem o que pensam ser o melhor para eles, no fim das contas. Foi assim na agência livre e, certamente, vai ser a mesma coisa agora”, projetou.

Dominante

O jogo dessa segunda-feira foi um lembrete dos motivos pelos quais o Knicks pode ter interesse por Valanciunas. O pivô saiu do banco de reservas para ser o destaque do Wizards na derrota. Foram 22 pontos e nove rebotes em só 21 minutos de ação. Ele perdeu muito espaço na NBA recente por causa do estilo de jogo menos “espaçado”. Mas esse é o seu trabalho em quadra: ser dominante perto do aro.

“Isso é o que eu faço, em síntese. Estou simplesmente jogando o meu estilo de basquete e tentando vencer partidas. Melhorei em outros aspectos nos últimos anos, mas ser uma força dentro do garrafão é a minha essência. Então, se as pessoas notarem isso, ótimo”, concluiu o astro da seleção da Lituânia.

