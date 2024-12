Cavaliers para Stephen Curry e vence Warriors

Em pleno Chase Center, o Cleveland Cavaliers parou Stephen Curry e conquistou uma grande vitória sobre o Golden State Warriors. Permitindo apenas 11 pontos ao astro, o time de Ohio venceu por 113 x 95 e chegou a 28ª vitória na temporada da NBA.

A dupla Darius Garland e Donovan Mitchell foram os grandes destaques do Cavaliers, combinando para 48 pontos. Enquanto Garland anotou 25 e distribuiu oito assistências, Mitchell contribuiu com outros 23 pontos. Por outro lado, Jonathan Kuminga fez outro grande jogo pelo Warriors. O ala anotou 18 pontos e conseguiu dez rebotes, alcançando um duplo-duplo.

Golden State começou bem o jogo e chegou a abrir sete pontos de vantagem frente ao Cavs. Mesmo sem grande impacto de Stephen Curry, o Warriors liderou praticamente todo o primeiro período contra o Cavaliers.

Publicidade

Leia mais!

O segundo período começou lento. Mas, com pouco mais de seis minutos restando, o Cavs assumiu a liderança com Garland. Os times, então, trocaram cestas por alguns minutos. Contudo, nos dois minutos finais, o time de Cleveland mostrou ter mais qualidade. Com uma boa defesa e eficiente no ataque, o Cavaliers abriu 46 x 38 antes do intervalo.

A pausa não foi suficiente para recolocar o Warriors no jogo. Nos dois primeiros minutos do terceiro período o Cavs fez 9 x 3 e abriu 14 de vantagem. Pouco depois, Evan Mobley aumentou para 20. Com apenas dois pontos no jogo, Stephen Curry tentava, mas seus erros apenas permitiam que o Cavaliers aumentasse a vantagem perante o Warriors.

Publicidade

Com 18 pontos de desvantagem para o melhor time da temporada, o Warriors entrou pressionado no quarto período. A equipe tentava diminuir, mas o Cavaliers sempre tinha uma resposta. Steve Kerr, então, deixou Moses Moody jogar e o ala-armador fez 11 pontos no período. Isso, obviamente, não foi o suficiente, e o Cavs venceu com tranquilidade.

(28-4) Cleveland Cavaliers 113 x 95 Golden State Warriors (16-16)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 25 3 8 2 0 Donovan Mitchell 23 3 4 0 0 Jarrett Allen 12 9 1 1 2 Ty Jerome 10 2 4 1 0 Dean Wade 10 13 0 1 2

Três pontos: 8-33; White: 3-7

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 19 2 1 2 0 Jonathan Kuminga 18 10 2 1 1 Trayce Jackson-Davis 16 16 2 0 2 Dennis Schroder 12 4 3 0 0 Stephen Curry 11 2 3 1 1

Três pontos: 9-38; Curry: 3-11

(23-10) New York Knicks 126 x 106 Washington Wizards (5-25)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 32 13 1 1 0 Josh Hart 23 15 10 2 0 OG Anunoby 18 8 1 0 1 Jalen Brunson 18 3 5 1 0 Mikal Bridges 13 6 5 2 0

Três pontos: 15-44; Hart: 4-8

Publicidade

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 22 8 2 0 1 Malcolm Brogdon 18 6 7 2 0 Alexandre Sarr 18 4 0 0 1 Corey Kispert 16 2 1 1 0 Kyle Kuzma 9 3 3 1 0

Três pontos: 12-43; Sarr e Kispert: 3-6

(15-18) Chicago Bulls 115 x 108 Charlotte Hornets (7-25)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 23 10 9 1 0 Torrey Craig 18 5 2 1 0 Patrick Williams 17 3 0 0 0 Nikola Vucevic 16 13 3 1 0 Josh Giddey 13 12 6 1 0

Três pontos: 18-60; Craig: 5-7

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 31 12 8 0 0 Mark Williams 20 12 2 2 3 Seth Curry 17 2 1 0 0 Josh Green 14 6 1 0 0 Vasilije Micic 7 3 7 2 0

Três pontos: 10-43; Bridges: 2-13

(19-13) Los Angeles Clippers 116 x 113 New Orleans Pelicans (5-28)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 35 3 2 2 0 James Harden 27 2 4 1 0 Ivica Zubac 20 16 4 1 1 Derrick Jones Jr. 11 3 2 2 1 Kris Dunn 7 3 6 2 1

Três pontos: 13-37; Harden: 5-10

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 33 2 4 1 0 Trey Murphy 18 4 6 3 0 Herbert Jones 18 4 5 2 0 Dejounte Murray 13 10 8 6 0 Yves Missi 12 9 4 0 5

Três pontos: 18-37; McCollum: 8-14

(18-13) Denver Nuggets 132 x 121 Utah Jazz (7-24)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 36 22 11 4 0 Michael Porter Jr. 21 6 2 0 0 Jamal Murray 20 4 10 2 1 Christian Braun 20 2 2 2 1 Russell Westbrook 16 10 10 4 0

Três pontos: 9-30; Porter Jr.: 3-6

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Clarkson 24 5 4 1 0 Collin Sexton 22 2 4 0 0 Lauri Markkanen 17 1 0 0 0 Johnny Juzang 14 4 1 0 0 Walker Kessler 12 13 4 1 2

Três pontos: 13-38; Clarkson: 3-5

(20-13) Dallas Mavericks 100 x 110 Sacramento Kings (14-19)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Spencer Dinwiddie 30 3 6 1 0 PJ Washington 28 4 1 1 2 Quentin Grimes 11 7 3 0 1 Brandon Williams 10 1 2 1 0 Daniel Gafford 8 6 0 1 5

Três pontos: 12-31; Washington: 4-9

Publicidade

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 33 6 6 1 0 Domantas Sabonis 17 16 7 1 0 Malik Monk 14 7 6 1 0 DeMar DeRozan 14 4 2 0 0 Trey Lyles 14 4 1 1 0

Três pontos: 10-32; Fox: 3-7

(13-17) Philadelphia 76ers 125 x 103 Portland Trail Blazers (11-21)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 37 9 3 0 0 Tyrese Maxey 23 1 3 1 0 Guerschon Yabusele 16 4 1 1 1 Kelly Oubre Jr. 15 5 2 8 1 Paul George 9 6 4 1 0

Três pontos: 11-24; Maxey: 3-7

Publicidade

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 25 4 4 0 0 Deni Avdija 17 7 2 1 0 Toumani Camara 12 10 1 2 0 Deandre Ayton 12 6 3 0 2 Shaedon Sharpe 12 1 1 0 0

Três pontos: 8-36; Simons: 4-10

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA