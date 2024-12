Finalmente! Steve Kerr faz elogios a Jonathan Kuminga

Jonathan Kuminga sempre teve dificuldades com Steve Kerr. Embora visto como uma peça para o futuro do Golden State Warriors, o ala-pivô jamais conseguiu se estabelecer com o treinador. Recentemente, por exemplo, o técnico afirmou que o jogador “precisava melhorar”. O atleta, por sua vez, já garantiu que não via “futuro” sob o comando do veterano.

Porém, parece que as coisas no Warriors estão mudando. Na vitória diante do Phoenix Suns, no sábado (29), afinal, Steve Kerr não poupou elogios a Jonathan Kuminga. Desse modo, parece que enfim ele vem recebendo o crédito merecido do treinador quatro vezes campeão da NBA.

“Eu acho que ele está virando a chave. Acho que ele está começando a enxergar o jogo com clareza”, afirmou Kerr. “Agora, a combinação entre ele, Stephen Curry e Draymond Green começa a se tornar poderosa. Estou muito impressionado com ele. Isso é exatament eo que estamos procurando. É divertido vê-lo entregar resultados”, continuou.

Kuminga é merecedor dos elogios. Em cada um dos últimos dois jogos, ele marcou 34 pontos, sendo o recorde de sua carreira. Além disso, marcou dois lances livres diante do Suns que deram ao Warriors a liderança a 29 segundos do fim.

No entanto, a maturidade não se comprova apenas nos arremessos. Kerr, por exemplo, elogiou o jogador por uma jogada que ele não pontuou, mas tomou a decisão certa, ao passar a bola e se movimentar da maneira adequada.

“Ele fez uma jogada no final do jogo em que passou a bola para Green, fez um bloqueio para Curry, que conseguiu um arremesso de três. Ele não acertou, mas essa é a jogada. Você tem que reconhecer Curry como seu companheiro, ver que ele está cortando pelo garrafão, passar a bola e ir fazer o bloqueio para ele”, continuou Kerr.

Evolução

Apesar da evolução notável, Kuminga ainda vem sendo reserva do Warriors. Entretanto, a escolha é apenas na formação. Afinal, o jogador vem fechando os jogos como titular, enquanto Green passou para pivô. Contra o Suns, por exemplo, ele teve 34 minutos.

Os minutos de titular, embora reserva, mostram a confiança de Kerr em Kuminga. No passado, o treinador usava o jovem talento com cautela. Entretanto, dessa vez, parece estar aberto a utilizá-lo por completo.

“Ele está diferente. Realmente parece. Há uma força diferente no jogo dele. Contra o Suns, você viu todas as vezes que ele correu pela quadra, atacou a cesta após receber o passe. Nove rebotes. Parece que ele está entendendo como impactar as vitórias, que é obviamente o principal”, completou o técnico.

