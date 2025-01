Draymond Green ironiza Jusuf Nurkic: “Precisa de ajuda”

Com histórico de rivalidade com Jusuf Nurkic, Draymond Green aproveitou a mais recente polêmica do jogador do Phoenix Suns para provocá-lo. O pivô protagonizou uma briga com Naji Marshall e PJ Washington, do Dallas Mavericks, em partida no fim de dezembro. Como resultado, os três atletas foram punidos pela NBA. Enquanto isso, Nurkic ainda pegou “gancho” da própria franquia.

“Espero que ele receba a ajuda de que precisa, porque foi algo que veio do nada, como se algo estivesse errado em sua vida. Ele deve estar passando por um momento muito difícil para agir assim”, disse Draymond Green durante seu podcast.

“Ou talvez ele não quisesse jogar contra o time que enfrentaria no dia seguinte. Isso pode ser uma possibilidade. Foi surpreendente vê-lo reagir daquele jeito, ser empurrado para o chão, chorar, começar a reclamar e segurar o rosto. Fiquei realmente chocado. Você não pode partir para a agressão e reclamar disso. Uma vez que você parte para a agressão, é quem estabelece o tom do que vai acontecer. Fiquei um pouco surpreso. Mas ele precisa de ajuda, e espero que ele consiga”, ironizou o astro do Golden State Warriors.

Publicidade

A fala de Draymond Green é uma resposta a uma declaração similar de Jusuf Nurkic. Isso porque, em dezembro de 2023 o veterano do Warriors agrediu o pivô do Phoenix Suns. Na ocasião, apesar de ser um lance no ataque, com um lateral para a equipe californiana, Green deu um soco em Nurkic. A arbitragem assinalou a falta e foi rever o que houve. Então, o jogador foi expulso. Depois da partida, ele pediu desculpas ao pivô de Phoenix.

Leia mais!

Mas a agressão seguiu repercutindo, com Nurkic provocando o rival.

Publicidade

“Não sei, cara, até agora não entendi o que aconteceu ali. Eu vou ser honesto, acho que esse irmão precisa de ajuda. Afinal, são muitas coisas acontecendo com ele nos últimos dias. Então, sinto que ele precisa de algo do tipo. Mas pelo menos ele não tentou me enforcar. Portanto, não foi o pior caso. Estamos jogando basquete e ele me bate, eu não sei, é esquisito. Espero que, se tiver algo acontecendo em sua vida, a situação se resolva”, ironizou o pivô do Suns à época.

Por outro lado, o recente episódio começou quando o pivô do Suns fez falta de ataque em Daniel Gafford usando o cotovelo. Na ocasião, Mashall e Nurkic discutiram e trocaram empurrões. Então, o jogador do de Phoenix deu um tapa no rosto do ala de Dallas, que devolveu com um soco, mas quase não o atingiu. Na sequência, PJ Washington derrubou o adversário.

Publicidade

Todos os envolvidos foram multados e suspensos. Nurkic perdeu US$375 mil, enquanto Marshall, US$236.4 mil a menos. Por fim, Washington foi penalizado em US$89 mil.

Desde então, porém, mais coisas aconteceram com jogador bósnio. Ele foi extraoficialmente afastado do Suns. Isso porque ele não tem entrado nas partidas. E a equipe melhorou na tabela desde que afastou-o.

Segundo jornalistas, o Suns está querendo trocar Nurkic já há algumas semanas. O impedimento, porém, é o salário do jogador e também achar algum time interessado. Então, por hora, pivô deve seguir no Suns.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA