Draymond Green rejeita ideia de grandes trocas no Warriors

O Golden State Warriors é um dos times mais envolvidos em rumores da NBA. Conforme as notícias, a franquia busca jogadores que possam qualificar o elenco na busca por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste. Algo, atualmente, distante para a equipe que está somente na 11ª posição. O ídolo Draymond Green, porém, não deseja que o Warriors faça trocas para tentar melhorar.

Draymond Green, afinal, entende que as trocas podem prejudicar o futuro do Warriors. Qualquer grande troca, por exemplo, custaria um volume de ativos de Draft, bem como promessas da franquia, como Jonathan Kuminga e Brandin Podziemski. Portanto, o ídolo acredita não valer a pena.

“A parte bonita é que Kerr, Curry e eu discordamos de hipotecar o futuro desta franquia”, disse Green na última semana. “Equipes ruins fazem isso. Franquias ruins fazem isso. Nós não somos nenhuma das duas”, continuou.

O motivo de Green é justo e analisa o histórico da NBA. O Los Angeles Lakers, por exemplo, gastou diversas escolhas de Draft e jogadores por Russell Westbrook no passado. O MVP de 2016, porém, não entregou o esperado e saiu sem sequer uma final. O Phoenix Suns, enquanto isso, investiu por Bradley Beal e Kevin Durant, mas ocupa somente a décima posição do Oeste.

As grandes trocas, desse modo, nunca são uma certeza de sucesso. O próprio Golden State Warriors, inclusive, conseguiu seu último título sem investir pesado em negociações. Com Curry e Green, aliado à jovens jogadores, a franquia chegou às finais e venceu o Boston Celtics.

O quatro vezes campeão, no entanto, não descarta que uma troca pode acontecer. Segundo ele, o negócio tem que ser o melhor, sem arriscar o futuro do time.

“Então, para nós, se algo acontecer, precisa ser a coisa certa. Não vamos pular e tomar a decisão errada por pânico. É assim que você coloca sua franquia para trás por cinco a sete anos. É preciso seguir construindo. E, para nós, isso será o foco. Nunca será: ‘algo está errado. Tome a decisão mais estúpida que pode tomar. Não somos assim”, explicou.

Por fim, Green afirmou que momentos ruins fazem parte do esporte. Embora o Warriors tenha construído uma das maiores dinastias da NBA, seus jogadores envelheceram e outras franquias surgiram para tomar o lugar. Portanto, não há o que fazer para mudar o cenário.

“Ainda vamos competir no mais alto nível. Ainda vamos fazer tudo o que pudermos para ganhar. No entanto, não conheço ninguém que tenha jogado na NBA por muito tempo e tenha ganhado todo ano. Então, não é justo hipotecar o futuro porque não está ganhando em um ou dois anos”, finalizou.

