NBA: Nets sonha em contar com Giannis Antetokounmpo

O Brooklyn Nets mantém um sonho antigo em contratar Giannis Antetokounmpo, um dos principaos astros da NBA. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, outras franquias sabem que qualquer chance de troca do grego no Milwaukee Bucks terá a franquia de Nova York como adversário. Porém, a realização do desejo depende da vontade dele de sair de Wisconsin.

“O Brooklyn Nets há muito tempo é descrito como uma equipe da NBA determinada em negociar por Giannis Antetokounmpo. Vale lembra que isso depende dele pressionar o Bucks a negociá-lo. Algo que ele não mostrou nenhuma inclinação em fazer. Além disso, não há nenhuma expectativa de que o Bucks considera a ideia de negociá-lo”, completou.

Embora distante, a chance não é zero. Em novembro, por exemplo, diversos rumores apontaram uma troca de Giannis. Na época, o ídolo estava insatisfeito como o início de campanha da franquia, que chegou a ocupar a lanterna do Leste. Desse modo, segundo Bill Reiter, da rede CBS Sports, ele esteve próximo de forçar sua saída.

“Há uma crescente confiança de que, se as coisas não forem bem em Milwaukee, Giannis pode estar disponível para troca. Assim, realmente forçando sua saída do Bucks no próximo ano”, informou o jornalista.

Inclusive, a pressão em relação à saída de Antetokounmpo acontece há alguns anos. Após vencer as finais em 2021, afinal, o Bucks acumulou fracassos na pós-temporada. Nos dois últimos anos, por exemplo, foi eliminado na primeira rodada, para times de campanhas inferiores, o Miami Heat e o Indiana Pacers.

Ainda em novembro, uma matéria exclusiva de Sam Amick, do site The Athletic, revelou uma conversa entre o camisa 34 e um funcionário do Bucks. O grego chega ao empregado e questiona: “se não ganharmos este ano, você seria demitido?”.

“Você tem isso na cabeça, tipo: ‘se este ano não for bem?’. Sim, se não ganharmos o título, acho que o Bucks pode me trocar”, seguiu Antetokounmpo. “Este é o trabalho que vivemos. Este é o mundo em que vivemos. Isso vale para todos”, completou o jogador.

O Bucks, no entanto, se recuperou na campanha. Antes lanterna, a franquia hoje ocupa a sexta posição do Leste e voltou a ser concorrente ao título da NBA. Desse modo, os rumores em relação ao camisa 34 esfriaram.

O Nets, enquanto isso, vem trocando seus melhores jogadores em busca de ativos no Draft. Qualquer nova insatisfação de Giannis, portanto, pode ter o time de Brooklyn disposto a fazer uma oferta ao Bucks pelo grego.

