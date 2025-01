Com trocas, Bulls pode querer vitórias na temporada

Com a data limite para trocas próxima, o Chicago Bulls pode ir ao mercado com o objetivo de conseguir mais vitórias na temporada. Embora alguns torcedores achem que a equipe deva trocar Nikola Vucevic e Zach LaVine, a equipe pode tomar um rumo diferente em 2024/25.

LaVine é o principal candidato a troca de Chicago. O jogador tem médias de 21 pontos por jogo, convertendo 51.7% de seus arremessos de quadra e 45% de três pontos. Além disso, LaVine está em um grande momento no início de 2025. Ele tem uma média de 33.3 pontos enquanto acerta quase 60% de seus arremessos nos primeiros seis jogos de janeiro.

Além disso, Vucevic voltou a marca de 20 pontos por jogo pela primeira vez desde a temporada 2020/21. Assim como LaVine, o pivô tem boa eficiência, com 55.7% de acerto nos arremessos de quadra e 42.9% de três pontos. Além de sua pontuação eficiente, tem 10.1 rebotes por noite.

Os dois melhores jogadores do Chicago aumentaram seus valores de troca após temporadas abaixo da média em 2023/24. No entanto, o recente Acordo Coletivo de Trabalho tornou negociações de grandes salários muito mais difícil. As equipes estão cautelosas ou incapazes de negociar por jogadores como LaVine, que ganham mais de 40 milhões de dólares por ano. Mesmo o contrato de 20 milhões de dólares anuais de Vucevic é difícil de ser absorvido.

Assim, a falta de caminhos viáveis para trocar LaVine e Vucevic reforça a ideia de “comprar”. Se o Chicago não encontrar um comprador capaz de atender às suas exigências de troca, será melhor manter os titulares, pelo menos, até a offseason. Assim, se fortalecer para sonhar com os playoffs. Atualmente, o Bulls ocupa a décima posição da Conferência Leste e está a apenas três jogos da cobiçada sexta posição.

Vale lembrar que a escolha de primeira rodada do Draft de Chicago será transferida para o San Antonio Spurs se time ficar fora do top 10. No momento, o Bulls está na nona posição na ordem do Draft, correndo o risco de perder a escolha.

Nomes como Torey Craig, Lonzo Ball e até as escolhas futuras da franquia podem ser envolvidas em trocas para fortalecer o time. O ponto, porém, é que, já que não consegue trocas por LaVine e Vucevic, o Bulls pode aproveitar a boa fase dos jogadores para buscar mais vitórias na temporada da NBA.

