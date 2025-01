Boletim de rumores e trocas da NBA (11/01/2025)

Bem-vindo à edição de 11 de janeiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jazz muda posição e descarta troca com Walker Kessler

Walker Kessler foi um dos jogadores mais comentados do mercado da NBA nos últimos meses. O jovem pivô esteve bem perto de sair do Utah Jazz, mas, agora, essa história mudou. A visão nos bastidores é que os interessados perderam a chance de adquiri-lo enquanto era possível. Segundo Dan Woike, do jornal Los Angeles Times, o atleta não está mais disponível para negociações.

O jornalista apurou que, a princípio, todos os times que consultaram o Jazz receberam uma mesma resposta. A equipe mudou a sua posição e não vai trocar o jogador antes dessa trade deadline. O Los Angeles Lakers, por exemplo, foi um dos que tiveram essa resposta negativa. Kessler vive uma temporada de recuperação e registra as melhores médias da carreira: 10,7 pontos, 11,5 rebotes e 2,5 tocos.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Nikola Vucevic: “Sei que as especulações não vão parar”

Diferente de Kessler, Nikola Vucevic é um nome que o mercado não deixa “esfriar”. O jogador do Chicago Bulls faz boa temporada e, assim, os rumores de troca voltam à tona. Não é segredo para ninguém que a equipe quer negociá-lo, como resultado do processo de reconstrução do elenco de Illinois. O montenegrino está consciente da situação e não se incomoda com o clima que se cria.

“Os rumores fazem parte da NBA nessa época do ano. Então, não tem como não ficar sabendo das coisas. Mas eu convivo com esses boatos desde que estava em Orlando. Todos sabem que isso existe, pois todo mundo tem o que dizer hoje. Sei que não vai parar, mas não me incomodo com tudo isso. Não me abala”, cravou o veterano pivô.

Publicidade

Nuggets está entre interessados em ala-pivô do Raptors

Um jogador que gera pouca atenção, mas volta aos holofotes sempre que o mercado se aquece, é Chris Boucher. O Toronto Raptors está disposto a trocar o ala-pivô, enquanto os interessados estão de olho. E não vai ser diferente agora. De acordo com Ian Begley, da rede SportsNet NY, vários times monitoram a situação do atleta de 31 anos.

Begley descobriu que uma dessas equipes tende a ser o Denver Nuggets. Ele é um nome bem avaliado dentro da organização e, ao mesmo tempo, pode ser um atleta “acessível” via troca. Boucher foi reserva nos 33 jogos que disputou pelo Raptors nessa temporada. Ele possui médias de 10,3 pontos e 4,3 rebotes com só 0,7 desperdícios de bola.

Publicidade

Zion Williamson não seria reforço estudado pelo Warriors

Um dos grandes rumores da temporada, por enquanto, foi a possível chegada de Zion Williamson no Golden State Warriors. Ninguém sabe onde isso começou, mas o boato virou motivo de muita discussão nas últimas semanas. Ainda não existe, no entanto, qualquer tipo de base nessa especulação. Segundo Marc Spears, do site AndScape, o ala-pivô não está na pauta da equipe.

“Eu ouvi que Zion não está no radar de Golden State nesse momento. Sei que a torcida pode não gostar disso, mas acho uma boa notícia. Você nunca sabe, afinal, se ele está saudável e vai ser produtivo. E o seu salário é bem alto. Acho que algum bom jogador vai chegar por meio de troca, mas em uma negociação mais criativa. Porque eles precisam disso”, apontou o jornalista.

Publicidade

Williamson acabou de voltar ao Pelicans depois de dois meses afastado por um problema na coxa esquerda. Ele só disputou 191 jogos em mais de cinco temporadas na NBA por causa das várias lesões em diferentes partes do corpo.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O ala Eugene Omoruyi, para começar, assinou o primeiro contrato de dez dias da temporada da NBA. O Toronto Raptors chegou a um acordo com o jogador e, assim, pode ter o seu reforço já nesse fim de semana.

Publicidade

– Jae Crowder e Doug McDermott, enquanto isso, ficam no elenco do Sacramento Kings até o fim da temporada. Os veteranos não foram dispensados até a terça-feira passada e, com isso, os seus vínculos se tornaram garantidos.

– Por sua vez, o pivô Bruno Fernando pode estar de saída da NBA rumo ao basquete europeu. O atleta foi liberado pelo Raptors nos últimos dias e, antes de sondar uma possível volta, já abriu conversas com o Fenerbahçe.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 11/01, você lembra de Jeremy Tyler? Pois o ex-pivô do Warriors está de malas prontas para o Líbano, onde vai atuar pelo Club Central Jounieh.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA